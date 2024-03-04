"Риторичні бомби" французького лідера демонструють недостатню серйозність у питанні допомоги Україні – Politico

Заяви Макрона в більшості випадків вважають "показухою".

Макрон любить час від часу кидати "риторичні бомби". Згадаймо як він закликав Захід "не принижувати росію" через три місяці після її повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Politico.

Кожна з цих заяв викликала здивування серед лідерів Заходу. І все ж, здебільшого, заяви французького президента відкидалися як не більше, ніж просто показуха — так само, як і його поїздки до москви та часті дзвінки президенту росії владіміру путіну в безрезультатній спробі попередити, а потім зупинити російське вторгнення.

Тепер Макрон взяв на себе роль "майстра в показусі", як повідомляє видання. Минулого року французький президент відвідав Братиславу напередодні чергового саміту НАТО, де заявив східноєвропейським високопосадовцям, що вони весь цей час мали рацію щодо Путіна, і що тепер Франція очолить зусилля, спрямовані на те, щоб Україна стала членом НАТО. Звичайно, він робив це, добре знаючи, що і Берлін, і Вашингтон не допустять, щоб це сталося найближчим часом.

"Здобувати прихильність, не платячи за це ціну, схоже, вкоренилося в ДНК Макрона. І в цьому сенсі його остання заява — ще один приклад того, як французький президент намагається заробити геополітичні бали. Однак цього разу коментарі Макрона, замість того, щоб викликати відповідь, можуть свідчити про більш серйозні роздуми", — пише Politico.

За кілька тижнів до цього начальник Генерального штабу Франції генерал Тьєррі Буркхард надіслав листа половині своїх колег по НАТО, вивчаючи можливість створення коаліції охочих взяти на себе виконання певних завдань в Україні — зокрема, укомплектування оборонних систем, підготовку збройних сил в країні, проведення кібероперацій і надання допомоги в розмінуванні територій. І все ж, схоже, Париж не прислухався — або, можливо, навіть не зважав — на те, що Макрон публічно підняв цю можливість. Таким чином, реакція була швидкою і цілком передбачуваною. Лідери НАТО публічно засудили ідею відправки європейських військ або військ Альянсу в Україну.

Військова підтримка України з боку Франції справді є досить незначною — принаймні порівняно з Німеччиною. І сам Макрон мало що зробив для того, щоб розвіяти уявлення про те, що його зачепила критика з боку Німеччини.

Нещодавня заява президента Франції Емманюеля Макрона, який висловив ідею введення західних військ на українські території, "викрила розкол і розбіжності" на Заході та "викликала паніку" щодо воєнної ситуації в Україні.