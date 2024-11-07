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ПОЛІТИКА

Рютте: НАТО має об'єднати зусилля з Трампом для протидії союзникам росії в Україні

07 листопада 2024, 14:56
Рютте: НАТО має об'єднати зусилля з Трампом для протидії союзникам росії в Україні
За його словами, посилюється співпраця між Північною Кореєю, Іраном, Китаєм і росією проти України.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте має намір об'єднати зусилля з Дональдом Трампом для протистояння новим загрозам, пов'язаним з активною участю Північної Кореї у війні росії проти України.

Про це повідомляє AFP.

За його словами, посилюється співпраця між Північною Кореєю, Іраном, Китаєм і росією проти України, що становить загрозу не тільки для Європи, а й для США.

"Ми бачимо, як Північна Корея, Іран, Китай і росія об'єднуються проти України", - сказав Рютте на зустрічі європейських лідерів у Будапешті.

Він також висловив занепокоєння постачанням росією новітніх технологій до Північної Кореї. Рютте повідомив про свій намір обговорити з Трампом, як краще впоратися з цими викликами.

Північна Корея вважається одним із ключових прихильників росії у війні в Україні, і західні держави давно звинувачують Пхеньян у постачанні озброєнь москві.

Нещодавно, за даними розвідки, стало відомо, що КНДР направила в росію близько 10 тисяч військових, демонструючи ще глибше залучення в конфлікт.

Іран також звинувачують у постачанні росії ракет і безпілотників, а Китай підозрюється в допомозі москві в обході західних санкцій, спрямованих проти використання технологій у військових цілях.

КитайІранНАТОДональд ТрампКНДРМарк Рюттевійна в Україніросія загроза

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