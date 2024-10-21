Рютте обговорив із Сеулом можливу ескалацію через відправку військових КНДР до росії

Рютте обговорив із президентом Південної Кореї інформацію щодо ймовірної відправки північнокорейських військових на війну проти України.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте поспілкувався із президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем щодо повідомлень щодо можливої відправки військових КНДР для участі у російсько-українській війні.

Про це він написав у X (Twitter).

Рютте обговорив із президентом Південної Кореї інформацію щодо ймовірної відправки північнокорейських військових на війну проти України.

"Відправка військ Північної Кореї воювати пліч-о-пліч з росією в Україні означатиме значну ескалацію", – акцентував генсек НАТО.

Вони також обговорили партнерство Сеула та НАТО, оборонно-промислову співпрацю та взаємопов'язану безпеку в Євроатлантичному і Індо-Тихоокеанському регіонах.

Нагадаємо, Південнокорейське розвідувальне агентство повідомило в п'ятницю, що Північна Корея відправила 1500 бійців спецназу на Далекий Схід росії для тренувань і акліматизації на місцевих військових базах і, ймовірно, вони будуть розгорнуті для участі в бойових діях проти України.

Пізніше президент Володимир Зеленський звинуватив Північну Корею в тому, що вона готується відправити 10 тисяч військових на допомогу москві.

Нагадаємо, МЗС Південної Кореї викликало до себе російського посла Георгія Зінов'єва на знак протесту проти відправлення північнокорейських військ на допомогу росії у війні проти України. Сеул пообіцяв спільну міжнародну відповідь.