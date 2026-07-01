Рютте: успіхи України на фронті ще не означають готовності путіна до реальних переговорів

Рютте чітко дав зрозуміти, що допомога Україні залишається пріоритетом для НАТО.

Україна дійсно досягла серйозних успіхів у війні проти росії, проте це не означає, що Київ наблизився до реальних мирних перемовин із москвою. З таким попередженням виступив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Про це повідомляє Financial Times.

Рютте чітко дав зрозуміти, що допомога Україні залишається пріоритетом для НАТО, і блок не збирається відмовлятися від цього курсу. За його словами, ЗСУ демонструють серйозні успіхи у війні з росією – це визнав навіть Трамп під час нещодавньої зустрічі в Білому домі.

Водночас генсек озвучив невтішний прогноз: усіх зусиль України та її союзників поки замало, щоб путін погодився на реальні мирні переговори. "Те, що Україна демонструє успіхи, ще не означає, що росія охоче братиме участь у мирному процесі", – зауважив Рютте.

Він також зазначив, що "одного прекрасного дня" росія все ж погодиться сісти за стіл переговорів, і вкрай важливо, щоб у цей момент Україна була "якомога сильнішою". Забезпечити це, на переконання генсека, мають саме союзники Києва.