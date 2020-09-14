S & P змінило на "негативний" зі "стабільного" прогноз за суверенними рейтингами Білорусі

"Прогноз "негативний" відображає зростаючі ризики для банківської системи Білорусі (основна частина якої перебуває під контролем держави), про що свідчить конвертація резидентами заощаджень в іноземну валюту і часткове вилучення депозитів, темпи якого підвищилися протягом серпня після спірних президентських виборів", - йдеться в прес-релізі агентства.

Міжнародне рейтингове агентство S & P Global Ratings змінило на "негативний" зі "стабільного" прогноз за суверенними рейтингами Білорусі в зв'язку з підвищенням ризиків для економіки, фінансової стабільності і платіжного балансу країни, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Довгостроковий і короткостроковий рейтинги Білорусі підтверджені на рівні "B / B".

"Прогноз "негативний" відображає зростаючі ризики для банківської системи Білорусі (основна частина якої перебуває під контролем держави), про що свідчить конвертація резидентами заощаджень в іноземну валюту і часткове вилучення депозитів, темпи якого підвищилися протягом серпня після спірних президентських виборів", - йдеться в прес-релізі агентства.

"Вибори президента Білорусі відбулися 9 серпня 2020 року. Згідно з офіційними джерелами, чинний президент Олександр Лукашенко переміг на виборах з великою перевагою, набравши понад 80% голосів, у той час як основний кандидат від опозиції, Світлана Тихановська, набрала 10%. Однак під час виборів були зафіксовані порушення процедур, і країни ЄС не визнали підсумки виборів", - наголошується в повідомленні S & P.

"Згодом в усій країні відбулися масові протестні акції: в Мінську налічувалося кілька сотень тисяч протестувальників, що суттєво для країни з кількістю населення 9,5 млн осіб", - йдеться в прес-релізі.

"Учасники протестів періодично стикалися з жорсткою реакцією силових структур, що піддалося осуду з боку світової спільноти. Країни ЄС анонсували введення санкцій стосовно низки осіб, яких вони вважають відповідальними за порушення в ході виборів і подальше застосування насильства щодо протестувальників", - наголошують у S & P.

Експерти агентства вважають, що період політичної невизначеності в країні після спірних президентських виборів може затягнутися. Це, ймовірно, негативно вплине на економічне зростання Білорусі та її доступ до міжнародних ринків капіталу в найближчі 12-18 місяців, що чинитиме тиск на суверенні рейтинги.

"Ми можемо знизити рейтинги Білорусі, якщо в уряду країни не буде доступу до міжнародних ринків капіталу, в той час як додаткових коштів у формі двосторонніх кредитів (зокрема, наданих Росією і Китаєм) буде недостатньо для обслуговування боргових зобов'язань з наступаючими термінами погашення. Крім того, ми можемо знизити рейтинги, якщо відтік депозитів резидентів і конвертація коштів в іноземну валюту залишаться суттєвими, що виснажить валютні резерви Центрального банку на тлі ризиків, пов'язаних із фінансовою стабільністю і умовними зобов'язаннями", - зазначають експерти S & P.

З початку серпня сукупні резерви Білорусі зменшилися на $ 1,4 млрд, до рівня, за якого вони еквівалентні 2,6 місяцям імпорту, йдеться в прес-релізі.

"Ми можемо переглянути прогноз рейтингів Білорусі на "стабільний" у разі зниження політичної невизначеності, яке сприяло б зміцненню економічних і бюджетних показників країни, а також підвищенню стабільності фінансового сектора", - наголошується в повідомленні S & P.

Нагадаємо, що Національний банк Білорусі призупинив проведення постійно доступних операцій підтримки ліквідності у формі кредитів овернайт через тиск на внутрішній валютний ринок.