Саакашвілі про випадкову зустріч з Порошенком на з'їзді в ЄС: Думали, я його покусаю

Колишній президент Грузії і екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі, якого у період президентства Петра Порошенка позбавили громадянства та видворили з України, випадково зустрівся з ним в ЄС на з'їзді Європейської народної партії

Не уточнюється, коли саме це сталося, ймовірно, на 25-му з'їзді Європейської народної партії у листопаді.

"Дуже близько, прямо обличчями зіткнулися. Знаєте, що я зробив? Просто пройшов повз. Охорона думала, що я його зараз покусаю - вони розгубилися, зайняли периметр... А я просто пройшов", - сказав екс-президент Грузії в ефірі телеканалу "НАШ", йдеться у LIGA.net.

Саакашвілі заявив, що у нього є "особиста причина бути на нього злим, але нема особистих образ", та додав, що йому нецікава помста Порошенкові.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський своїм указом повернув екс-очільнику Одеської ОДА, президенту Грузії Міхеілу Саакашвілі українське громадянство.

Додамо, що 22 травня колишній президент Грузії та екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі проситв Володимира Зеленського повернути йому українське громадянство.

Нагадаємо, 22 квітня екс-президент Грузії й колишній голова Одеської облдержадміністрації Міхеіл Саакашвілі заявив, що звернувся до очільників Міністерства внутрішніх справ, Держприкордонслужби та Служби безпеки України з проханням скасувати заборону на в'їзд в Україну.

8 квітня екс-президент Грузії й колишній голова Одеської облдержадміністрації Міхеіл Саакашвілі закликав Петра Порошенка повернути йому громадянство, забране "з порушенням українського законодавства та міжнародних норм".

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