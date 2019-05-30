Саакашвілі про випадкову зустріч з Порошенком на з'їзді в ЄС: Думали, я його покусаю
"Дуже близько, прямо обличчями зіткнулися. Знаєте, що я зробив? Просто пройшов повз. Охорона думала, що я його зараз покусаю - вони розгубилися, зайняли периметр... А я просто пройшов", - сказав екс-президент Грузії в ефірі телеканалу "НАШ", йдеться у LIGA.net.
Саакашвілі заявив, що у нього є "особиста причина бути на нього злим, але нема особистих образ", та додав, що йому нецікава помста Порошенкові.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський своїм указом повернув екс-очільнику Одеської ОДА, президенту Грузії Міхеілу Саакашвілі українське громадянство.
Додамо, що 22 травня колишній президент Грузії та екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі проситв Володимира Зеленського повернути йому українське громадянство.
Нагадаємо, 22 квітня екс-президент Грузії й колишній голова Одеської облдержадміністрації Міхеіл Саакашвілі заявив, що звернувся до очільників Міністерства внутрішніх справ, Держприкордонслужби та Служби безпеки України з проханням скасувати заборону на в'їзд в Україну.
8 квітня екс-президент Грузії й колишній голова Одеської облдержадміністрації Міхеіл Саакашвілі закликав Петра Порошенка повернути йому громадянство, забране "з порушенням українського законодавства та міжнародних норм".
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