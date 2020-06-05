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Саакашвілі заявив, що працюватиме у Національній раді реформ. Востаннє вона збиралась у 2018 році

Саакашвілі не назвав точну дату, коли його призначать на посаду
Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі заявив, що його мають призначити головою виконавчого комітету Національної ради реформ.
Саакашвілі заявив, що працюватиме у Національній раді реформ. Востаннє вона збиралась у 2018 році Фото: ukranews.com

Про це він заявив у коментарі DW, зазначає "Громадське".

"Головою виконавчого комітету, а не секретарем", - сказав Саакашвілі виданню.

Водночас Саакашвілі не назвав точну дату, коли його призначать на посаду.

Національну раду реформ у 2014 році створив тогочасний президент України Петро Порошенко. Вона є "спеціальним консультативно-дорадчим органом при президентові України з питань стратегічного планування, узгодження позицій щодо впровадження в Україні єдиної державної політики реформ та їх реалізації". Її склад затверджує президент України.

Востаннє рада збиралася 2 березня 2018 року щодо реформи валютного регулювання.

З 2014 по 2018 рік Нацрада реформ провела 28 засідань.

Нагадаємо, що Тбілісі може розцінити призначення Саакашвілі віце-прем'єром України як недружній крок Києва

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06 05 2020 13:04
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