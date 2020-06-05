Саакашвілі заявив, що працюватиме у Національній раді реформ. Востаннє вона збиралась у 2018 році
Про це він заявив у коментарі DW, зазначає "Громадське".
"Головою виконавчого комітету, а не секретарем", - сказав Саакашвілі виданню.
Водночас Саакашвілі не назвав точну дату, коли його призначать на посаду.
Національну раду реформ у 2014 році створив тогочасний президент України Петро Порошенко. Вона є "спеціальним консультативно-дорадчим органом при президентові України з питань стратегічного планування, узгодження позицій щодо впровадження в Україні єдиної державної політики реформ та їх реалізації". Її склад затверджує президент України.
Востаннє рада збиралася 2 березня 2018 року щодо реформи валютного регулювання.
З 2014 по 2018 рік Нацрада реформ провела 28 засідань.
Нагадаємо, що Тбілісі може розцінити призначення Саакашвілі віце-прем'єром України як недружній крок Києва
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