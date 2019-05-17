Садовий: щоб разом з Гриценком йти на вибори, він повинен вступити в "Самопоміч"

"Чинний закон про вибори не передбачає участі блоків. Якщо хтось хоче йти на вибори разом з нами, він повинен вступити в "Самопоміч". А я не отримував запиту від Гриценка щодо його бажання приєднатися до "Самопомочі"

Партія "Самопоміч" піде на парламентські вибори самостійно.

Лідер партії Андрій Садовий заявив про це в інтерв'ю LB.ua, відповідаючи на запитання про можливе об'єднання з лідером "Громадянської позиції" Анатолієм Гриценком, на користь якого зняв свою кандидатуру на президентських виборах.

"Чинний закон про вибори не передбачає участі блоків. Якщо хтось хоче йти на вибори разом з нами, він повинен вступити в "Самопоміч". А я не отримував запиту від Гриценка щодо його бажання приєднатися до "Самопомочі", - зазначив Садовий.

Також, за його словами, він проводить переговори з лідером новоствореної партії "Голос" Святославом Вакарчуком - але тільки з погляду світоглядних розмов. "З погляду участі в одному списку - таких дискусій у нас не було", - говорить лідер "Самопомочі".

На його думку, у демократичних сил є лише одна потужна парламентська партія - "Самопоміч".

"На з'їзді ми вирішили, що "Самопоміч" йде на парламентські вибори самостійно, маючи можливість залучити дуже багато нових облич, нових людей, нових політиків. Всі, хто хоче, - welcome, ми відкриті. Парламентські вибори - складний, надзвичайно стресовий процес, треба мати структуру. А сьогодні тільки ми маємо потужну структуру по Україні", - упевнений Садовий.

Детальніше про плани мера Львова на парламентські вибори читайте в повному тексті інтерв'ю "Андрій Садовий: "Всі "поховалися під стіл" і просто мовчали. Лише я пожертвував собою"

Нагадаємо, що Міськголова Львова, лідер "Самопомочі" Андрій Садовий заявив, що лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко отримав від нього "великий пас", але на виборах президента продемонстрував не той результат, якого він очікував.