Саміт Трампа і путіна в Будапешті тривожить ЄС через проросійську позицію Орбана – FT

Саміт може вплинути на вибори в Угорщині, які мають відбутися навесні.

Запланований саміт президента США Дональда Трампа й російського диктатора владіміра путіна в Будапешті викликав серйозне занепокоєння в Європі через проросійську позицію угорського прем’єра Віктора Орбана.

Про це пише Financial Times.

"Нікому це не подобається. Ми всі посміхаємося крізь зуби, кажучи, що це нормально", - розповів європейський дипломат.

На думку міністра у справах Європи ФРН Гюнтера Крічбаума, "абсолютно необхідно, щоб ми зараз говорили про те, як можна зупинити цю війну", але "Україна повинна сісти за стіл переговорів", інакше це буде "провальна угода".

До того ж, зазначається, якщо путін прилетить у Будапешт, це означатиме порушення Угорщиною своїх міжнародних зобов'язань, оскільки російського диктатора розшукує Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі за воєнні злочини.

"Неприємно... бачити, що людина, на арешт якої МКС видав ордер, приїжджає до європейської країни", – сказала голова зовнішньої політики ЄС Кая Каллас.

А міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис наголосив, що "єдине місце для путіна в Європі - це Гаага, перед трибуналом, а не в жодній з наших столиць".

Німецький урядовець повідомив виданню, що існує "очікування", що Орбан окреслить свої плани перед зустріччю Трампа й путіна, зокрема можливість окремих переговорів між європейськими лідерами й президентом США, але поки що нічого не підтверджено. Також, за його словами, міністри закордонних справ росії та США мають прибути до Будапешта 30 жовтня.

Тим часом можливість прийняти "мирний саміт" у Будапешті Орбан назвав політичним досягненням. Також він розкритикував лідерів ЄС за те, що вони, надаючи зброю Україні, "не зберегли відкритих дипломатичних каналів із росією".

"Це велика перемога для Орбана. Його зображували як ізгоя й сильно критикували за це… А тепер це - відмова від такого наративу", - сказала аналітикиня вашингтонського аналітичного центру Defense Priorities Дженніфер Кавана.

За її словами, саміт може вплинути на вибори в Угорщині, які мають відбутися навесні:

"Для Орбана підвищення Угорщини до статусу таких країн, як Туреччина, В’єтнам чи країни Перської затоки, які можуть спілкуватися з будь-ким у світі, безумовно, є підвищенням статусу".

Однак для українців символізм Будапешта має інше значення. Як відомо, в 1994 році саме у цьому місті росія, США та Велика Британія підписали там меморандум про "гарантії безпеки" для України в обмін на її відмову від ядерного арсеналу. Згодом сама ж росія в особі путіна порушила меморандум, анексувавши у 2014 році Крим та здійснивши повномасштабне вторгнення в 2022-му.

На зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Люксембурзі в понеділок деякі чиновники зазначили, що "в Будапешті вже була укладена одна угода, і вона закінчилася не дуже добре для України".

"Історія має тенденцію повторюватися", - додав дипломат ЄС.

Раніше ми писали, що запланований саміт Трампа й путіна в Будапешті може принизити Європу, але водночас зміцнити позиції прем’єра Угорщини Віктора Орбана.