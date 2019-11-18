Саміт у "нормандському форматі" заплановано на 9 грудня у Парижі - Пєсков

На запитання про очікування Кремля від майбутньої зустрічі лідерів "нормандської четвірки" Пєсков відповів, що утримався б від прогнозів

"Телефонна розмова буде багато у чому пов'язана з підготовкою до "нормандського формату", який наразі заплановано на 9 грудня. Це дійсно так, підготовка триває і вже вступила у завершальну стадію", - сказав Пєсков.

Саміт у "нормандському форматі" дійсно заплановано на 9 грудня, у рамках підготовки до нього у президента Володимира Путіна на понеділок заплановано телефонну розмову, повідомив журналістам прес-секретар глави держави Дмитро Пєсков, повідомляє "Інтерфакс-Укрїна".

"Телефонна розмова буде багато у чому пов'язана з підготовкою до "нормандського формату", який наразі заплановано на 9 грудня. Це дійсно так, підготовка триває і вже вступила у завершальну стадію", - сказав Пєсков.

На запитання про очікування Кремля від майбутньої зустрічі лідерів "нормандської четвірки" Пєсков відповів, що утримався б від прогнозів.

"Я не висловлюватиму якісь очікування. Це дуже серйозна зустріч, довгоочікувана. Їй передував досить тривалий період перед тим, як цю зустріч було заплановано. Була дуже велика перерва - це ми з жалем констатуємо - в роботі "нормандського формату", - пояснив прес-секретар президента.

У зв'язку з цим Пєсков закликав: "Давайте не завищувати очікування, щоб потім не розчаровуватися, і водночас не занижувати, сподіваючись, що все-таки підготовка матиме свої результати".

Представник Кремля підтвердив, що саміт "нормандської четвірки" планують скликати у Парижі.

Нагадаємо, що, коментуючи заяви президента Росії Володимира Путіна від 15 листопада, Пристайко сказав: "Ми домовилися про певні умови для проведення зустрічі 9 грудня. Жодні інші вимоги не сприймаються - ми готуємося до зустрічі чотирьох лідерів".