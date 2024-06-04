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Саміт у Швейцарії відкриє шлях до залучення в переговори представників росії – Bloomberg

04 червня 2024, 21:33
Саміт у Швейцарії відкриє шлях до залучення в переговори представників росії – Bloomberg
Фото: AP
Став відомий попередній проєкт рішення саміту, але він ще може зазнати змін.

На Саміті миру приділять увагу трьом пунктам української формули, аби зміцнити довіру з рф і надалі залучити її до переговорів.

Про це стало відомо з попереднього проєкту рішення майбутнього саміту, повідомляє Bloomberg.

Серед основних питань, які обговорюватимуть на міжнародному заході - ядерна безпека, продовольча безпека і повернення викрадених українських дітей.

"Тому ми домовилися зробити конкретні кроки, які можуть стати заходами довіри у вищезгаданих питаннях із подальшим залученням представників російської федерації", — йдеться у документі, який може зазнати змін у процесі перемовин.

У проєкті закріпили три основні питання:

  • об'єкти ядерної енергетики мають бути безпечними і будь-яка загроза застосування ядерної зброї неприпустима. Ядерні об'єкти, зокрема, Запорізька АСЕ, повинні працювати під контролем України та відповідно до принципів, встановлених Міжнародним агентством з атомної енергії;
  • продовольча безпека не повинна бути зброєю, а має бути гарантована вільним судноплавством у Чорному та Азовському морях. Україна має отримати доступ до третіх сторін для своєї сільськогосподарської продукції;
  • усі полонені на війні мають бути звільнені, зокрема, і діти та дорослі цивільні. 

Проєкт, у якому йдеться про те, що шлях до миру має відповідати Статуту Організації Об'єднаних Націй, передбачає проведення другого саміту.

Швейцаріявійна в Україніросія окупантисаміт миру

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