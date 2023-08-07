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Саміт у Джидді показує, що агресія рф має наслідки далеко за межами Європи – Бербок

07 серпня 2023, 09:27
Саміт у Джидді показує, що агресія рф має наслідки далеко за межами Європи – Бербок
Анналена Бербок Фото: DW
Саміт у Саудівській Аравії демонструє, що російська агресія проти України має наслідки далеко за межами Європи.

Таку заяву зробила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в інтерв'ю для Bild.

"Сигнал з Джидди такий: ця жорстока агресивна війна з боку росії також торкається людей в Африці, Азії та Південній Америці. Тому що це має наслідки далеко за межами Європи: від майбутнього міжнародного порядку до питань енергетичної безпеки, зростання цін на зерно та глобального продовольчого постачання, яке росія так безжально погіршила", – сказала очільниця МЗС ФРН.

Політикиня також висловила підтримку Формулі миру президента України і зазначила, що по суті вона передбачає виведення російських військ з України як базову умову.

"Кожен міліметр просування до справедливого та чесного миру несе частинку надії для народу України", – зауважила Бербок.

Цими вихідними в Джидді пройшла зустріч щодо української Формули миру.

БербокДжиддаформу миру

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