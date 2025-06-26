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Саміт ЄС не зміг погодити спільну заяву щодо вступу України через вето Угорщини

26 червня 2025, 21:55
Саміт ЄС не зміг погодити спільну заяву щодо вступу України через вето Угорщини
26 країн-членів підтримали заяву про "непохитну підтримку шляху України до членства в ЄС".

Саміт Євросоюзу у Брюсселі не дійшов згоди щодо подальшого зближення з Україною через позицію Угорщини.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Фактично, Будапешт офіційно заблокував рішення саміту ЄС про початок переговорів щодо вступу України. Незважаючи на цей крок, 26 країн-членів підтримали заяву про "непохитну підтримку шляху України до членства в ЄС" та "невід’ємне право України на вибір власної долі". У Європейській раді підкреслили, що рішення знайшло «тверду підтримку» серед усіх держав, окрім Угорщини.
 
Країни-члени високо оцінили прогрес Києва у впровадженні реформ і закликали Україну та Єврокомісію активізувати роботу щодо вступу. Також 26 держав погодилися з оцінкою Єврокомісії про готовність України до відкриття переговорного кластеру «Основи».
 
Водночас для формального початку переговорів за цим кластером необхідна одностайна підтримка всіх 27 країн ЄС, яку наразі заблокувала Угорщина.
саммітвійна в Україніросія окупанти

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