Саміт ЄС не зміг погодити спільну заяву щодо вступу України через вето Угорщини

26 країн-членів підтримали заяву про "непохитну підтримку шляху України до членства в ЄС".

Саміт Євросоюзу у Брюсселі не дійшов згоди щодо подальшого зближення з Україною через позицію Угорщини.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Фактично, Будапешт офіційно заблокував рішення саміту ЄС про початок переговорів щодо вступу України. Незважаючи на цей крок, 26 країн-членів підтримали заяву про "непохитну підтримку шляху України до членства в ЄС" та "невід’ємне право України на вибір власної долі". У Європейській раді підкреслили, що рішення знайшло «тверду підтримку» серед усіх держав, окрім Угорщини.

Країни-члени високо оцінили прогрес Києва у впровадженні реформ і закликали Україну та Єврокомісію активізувати роботу щодо вступу. Також 26 держав погодилися з оцінкою Єврокомісії про готовність України до відкриття переговорного кластеру «Основи».

Водночас для формального початку переговорів за цим кластером необхідна одностайна підтримка всіх 27 країн ЄС, яку наразі заблокувала Угорщина.