Samsung представив нову упаковку для телевізорів: з неї можна зробити будиночок для кота

Про це повідомили в блозі компанії, повідомляє "Громадське".

"Eco-Package створили як екологічну альтернативу для скорочення відходів і зменшення негативного впливу на навколишнє середовище", - йдеться у повідомленні.

Вперше таке пакування використають для телевізорів. Інструкції зі збору тумбочки, столика для журналів, будиночка для кота чи інших меблів будуть доступні за QR-кодом на коробці.

Фото: Громадське

За допомогою інструкції клієнту потрібно з'єднати надруковані на картоні точки олівцем чи ручкою, вирізати деталі та зібрати з них щось нове. новий предмет інтер'єру. У Samsung переконані, що таке заняття забере не більше, ніж 40 хвилин.

Згідно з планами Samsung, компанія хоче до 2030 року використати 500 тисяч тонн переробленого пластику й зібрати 7,5 мільйонів тонн викинутих продуктів.