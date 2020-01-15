Samsung представив нову упаковку для телевізорів: з неї можна зробити будиночок для кота
Про це повідомили в блозі компанії, повідомляє "Громадське".
"Eco-Package створили як екологічну альтернативу для скорочення відходів і зменшення негативного впливу на навколишнє середовище", - йдеться у повідомленні.
Вперше таке пакування використають для телевізорів. Інструкції зі збору тумбочки, столика для журналів, будиночка для кота чи інших меблів будуть доступні за QR-кодом на коробці.
Фото: Громадське
За допомогою інструкції клієнту потрібно з'єднати надруковані на картоні точки олівцем чи ручкою, вирізати деталі та зібрати з них щось нове. новий предмет інтер'єру. У Samsung переконані, що таке заняття забере не більше, ніж 40 хвилин.
Згідно з планами Samsung, компанія хоче до 2030 року використати 500 тисяч тонн переробленого пластику й зібрати 7,5 мільйонів тонн викинутих продуктів.
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