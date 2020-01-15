Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Samsung представив нову упаковку для телевізорів: з неї можна зробити будиночок для кота

"Eco-Package створили як екологічну альтернативу для скорочення відходів і зменшення негативного впливу на навколишнє середовище"
Південнокорейська компанія Samsung Electronics представила нову упаковку Eco-Package для телевізорів The Serif. Її можна буде використати повторно, наприклад, зробити будиночок для кота чи тумбочку.
Samsung представив нову упаковку для телевізорів: з неї можна зробити будиночок для кота Фото: Громадське телебачення

Про це повідомили в блозі компанії, повідомляє "Громадське".

"Eco-Package створили як екологічну альтернативу для скорочення відходів і зменшення негативного впливу на навколишнє середовище", - йдеться у повідомленні.

Вперше таке пакування використають для телевізорів. Інструкції зі збору тумбочки, столика для журналів, будиночка для кота чи інших меблів будуть доступні за QR-кодом на коробці.

Фото: Громадське

За допомогою інструкції клієнту потрібно з'єднати надруковані на картоні точки олівцем чи ручкою, вирізати деталі та зібрати з них щось нове. новий предмет інтер'єру. У Samsung переконані, що таке заняття забере не більше, ніж 40 хвилин.

Згідно з планами Samsung, компанія хоче до 2030 року використати 500 тисяч тонн переробленого пластику й зібрати 7,5 мільйонів тонн викинутих продуктів.

Нагадаємо, що Samsung вже продала 1 мільйон гнучких смартфонів Galaxy Fold.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 01 2020 14:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.