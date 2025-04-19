Санду: кремль прагне поставити під контроль Молдову, щоб використати її проти України

У Молдові восени мають відбутися парламентські вибори.

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що мета кремля на парламентських виборах у її країні, як і на президентських виборах торік, — замінити керівництво Молдови людьми, яких москва зможе контролювати. Якщо росії це вдасться, то кремль спробує використати Кишинів проти України.

Про це розповіла Санду в ефірі Jurnal TV.

За її словами, Україна залишається “щитом” Молдови, тому Кишинів має моральний обов'язок не дозволити використовувати себе проти Києва, а також не допустити втягування Молдови у війну.

“Ми бачили це безпрецедентне втручання торік, і цілком очевидно, що й цього року рф спробує вплинути на результати виборів”, - сказала президент Молдови.

"Ставка кремля — змінити керівництво країни на людей, яких він може контролювати. І йдеться не лише про Молдову, тому що інтереси росії зараз – це Україна. Якщо кремлю вдасться контролювати владу, він використовуватиме Молдову проти України", - додала вона.

Санду нагадала про спільний кордон Молдови з Україною в 1200 км.

"Уявіть собі, що за одну ніч цей кордон перетворюється з кордону з дружньою країною на кордон із країною, яку контролює москва", - сказала вона, додавши, що в такій ситуації ризики були б і для України, і для Молдови, адже москва могла б спробувати втягнути Кишинів у війну.

Президент Молдови наголосила, що такого сценарію не можна допустити, зокрема, задля безпеки громадян її країни, а також, щоб не ускладнювати ситуацію в Україні.

Парламентські вибори у Молдові можуть відбутися 28 вересня, країна “традиційно” очікує потенційного втручання росії.