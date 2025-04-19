Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Санду: кремль прагне поставити під контроль Молдову, щоб використати її проти України

19 квітня 2025, 15:39
Санду: кремль прагне поставити під контроль Молдову, щоб використати її проти України
Фото: з вільних джерел
У Молдові восени мають відбутися парламентські вибори.

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що мета кремля на парламентських виборах у її країні, як і на президентських виборах торік, — замінити керівництво Молдови людьми, яких москва зможе контролювати. Якщо росії це вдасться, то кремль спробує використати Кишинів проти України.

Про це розповіла Санду в ефірі Jurnal TV.

За її словами, Україна залишається “щитом” Молдови, тому Кишинів має моральний обов'язок не дозволити використовувати себе проти Києва, а також не допустити втягування Молдови у війну.

“Ми бачили це безпрецедентне втручання торік, і цілком очевидно, що й цього року рф спробує вплинути на результати виборів”, - сказала президент Молдови.

"Ставка кремля — змінити керівництво країни на людей, яких він може контролювати. І йдеться не лише про Молдову, тому що інтереси росії зараз – це Україна. Якщо кремлю вдасться контролювати владу, він використовуватиме Молдову проти України", - додала вона.

Санду нагадала про спільний кордон Молдови з Україною в 1200 км. 

"Уявіть собі, що за одну ніч цей кордон перетворюється з кордону з дружньою країною на кордон із країною, яку контролює москва", - сказала вона, додавши, що в такій ситуації ризики були б і для України, і для Молдови, адже москва могла б спробувати втягнути Кишинів у війну.

Президент Молдови наголосила, що такого сценарію не можна допустити, зокрема, задля безпеки громадян її країни, а також, щоб не ускладнювати ситуацію в Україні.

Парламентські вибори у Молдові можуть відбутися 28 вересня, країна “традиційно” очікує потенційного втручання росії.

вибориМолдоваМая Сандуросія загроза

Останні матеріали

росія засіває чат-боти брехнею. Будь-хто може так само маніпулювати ШІ – Washington Post
Технології
росія засіває чат-боти брехнею. Будь-хто може так само маніпулювати ШІ – Washington Post
Переклад iPress – 18 квітня 2025, 13:08
Трамп допомагає путіну вбивати українців. США тепер є захисником диктатури та смерті – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп допомагає путіну вбивати українців. США тепер є захисником диктатури та смерті – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 квітня 2025, 11:18
російська стратегія самосаботажу та українська стійкість. Розпорошеність створює проблеми – Ендрю Таннер
Cуспільство
російська стратегія самосаботажу та українська стійкість. Розпорошеність створює проблеми – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 18 квітня 2025, 07:37
Надія на скандинавсько-балтійський прагматизм. Дилема підтримки України та захисту з боку США – Крісті Раїк
Політика
Надія на скандинавсько-балтійський прагматизм. Дилема підтримки України та захисту з боку США – Крісті Раїк
Переклад iPress – 17 квітня 2025, 15:38
П'ять жовтих вогників. Які ознаки свідчать, що США і Китай розпочнуть війну – Джеймс Ставрідіс
Політика
П'ять жовтих вогників. Які ознаки свідчать, що США і Китай розпочнуть війну – Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 17 квітня 2025, 12:25
Що чекає на економіку України післязавтра? Залежить від Євросоюзу – Ніколя Тензер
Політика
Що чекає на економіку України післязавтра? Залежить від Євросоюзу – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 17 квітня 2025, 08:46
Клептократія, Інкорпорейтед. Конфлікти інтересів – це просто частина системи Трампа – Енн Епплбом
Політика
Клептократія, Інкорпорейтед. Конфлікти інтересів – це просто частина системи Трампа – Енн Епплбом
Переклад iPress – 16 квітня 2025, 12:57
Політика
"Китай понад усе"? Трансатлантичний страх затьмарює стратегічний вибір Європи – Едвард Лукас
Переклад iPress – 16 квітня 2025, 11:51
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється