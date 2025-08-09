Санкції паралізували авіапром росії: у 2025 році збудували лише один літак із 15 запланованих

Авіакомпанії скасовують рейси та підвищують ціни.

У 2025 році російська авіаційна промисловість змогла передати замовникам лише один комерційний літак замість запланованих 15.

Про це повідомляє Reuters.

Зрив планів пов’язують із західними санкціями, які перекрили доступ до іноземних компонентів, та високими процентними ставками, що обмежили інвестиції у виробництво.

Після початку повномасштабної війни проти України у лютому 2022 року російські авіакомпанії втратили можливість напряму купувати літаки та запчастини Airbus і Boeing. Нині вони намагаються отримувати необхідні деталі через складні схеми паралельного імпорту.

"Немає компонентної бази, технологій, виробничих потужностей, інженерів. Щоб створити все це з нуля, потрібні роки, а то й десятиліття", — зазначив на умовах анонімності представник галузі.

Брак сучасних літаків особливо відчутний для країни з 11 часовими поясами, де внутрішні перевезення критично залежать від авіації. Дефіцит уже призводить до аварій та збоїв: у липні внаслідок катастрофи Ан-24 1976 року випуску загинули 48 людей, а невдовзі "Аерофлот" скасував десятки рейсів через кібератаку.

Ще у 2021 році росія ввела в експлуатацію 52 нові літаки, більшість з яких були іноземного виробництва. Після 2022 року цей показник впав до 13, переважно російських Superjet, що також залежать від імпортних деталей.

Плани уряду неодноразово переглядалися: замість 171 літака на 2024–2025 роки зараз говорять лише про 21. За словами голови "Ростеху" Сергія Чемезова, серійне виробництво моделей МС-21, SJ-100 та ІЛ-114 розпочнеться не раніше 2026 року, тобто із запізненням щонайменше на два роки. При цьому повністю російський МС-21 виявився важчим і менш ефективним за іноземні аналоги, що зменшило інтерес авіакомпаній.

Попри офіційні заяви про імпортозаміщення, росія продовжує отримувати деталі через посередників у Туреччині, Китаї, Киргизстані та ОАЕ. За даними митниці, у 2024 році через ці країни ввезли запчастин щонайменше на $300 тис., серед яких були компоненти Safran, Honeywell та Rolls-Royce. Виробники заявляють, що не співпрацюють з російськими клієнтами та контролюють дотримання санкцій.

Міністр промисловості рф Антон Аліханов визнав, що створення літака, повністю незалежного від імпорту, є "надскладним" завданням, з яким ще не стикалася жодна країна. Тим часом дефіцит літаків і високий попит продовжують підштовхувати ціни на квитки вгору, а москва навіть намагається залучати авіакомпанії з Казахстану та Узбекистану для виконання внутрішніх рейсів.