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Обмеження продовжуються: Британія накладатиме санкції проти рф, поки та не забере війська з України

Уряд Великої Британії "рішуче налаштований" запроваджувати подальші санкції проти Росії і робитиме це, поки вона повністю не виведе свої війська з території України.
Обмеження продовжуються: Британія накладатиме санкції проти рф, поки та не забере війська з України Фото: з відкритих джерел

Це стало відомо після заяви міністерки закордонних справ Британії Ліз Трасс.

"Ми рішуче налаштовані надавати більше зброї, запроваджувати більше санкцій і підтримувати прагнення України витіснити Росію зі своєї території", – зазначила вона.

Міністерка також анонсувала свій візит до Туреччини для обговорення способів експорту українського зерна з Одеси.

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21 06 2022 16:35
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