ПОЛІТИКА НОВИНИУряд Великої Британії "рішуче налаштований" запроваджувати подальші санкції проти Росії і робитиме це, поки вона повністю не виведе свої війська з території України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Обмеження продовжуються: Британія накладатиме санкції проти рф, поки та не забере війська з України
Фото: з відкритих джерел
Це стало відомо після заяви міністерки закордонних справ Британії Ліз Трасс.
"Ми рішуче налаштовані надавати більше зброї, запроваджувати більше санкцій і підтримувати прагнення України витіснити Росію зі своєї території", – зазначила вона.
Міністерка також анонсувала свій візит до Туреччини для обговорення способів експорту українського зерна з Одеси.
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