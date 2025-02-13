Санкції проти Порошенка будуть розцінені як політична помста і зашкодять репутації Зеленського

Співголова Європейської ради нагадав, що не лише Порошенко мав бізнес у рф, а й Зеленський теж.

Співголова Європейської ради з міжнародних відносин, експрем'єр-міністр Швеції Карл Більдт вважає, що запровадження санкцій щодо лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка буде розцінене як чиста політична помста.

Про це він написав у соцмережі Х.

"Це зашкодить репутації Володимира Зеленського. Запровадження санкцій щодо Петра Порошенка буде розцінено як чиста політична помста. Звичайно, він мав бізнес у росії у минулому, але він теж був і у Зеленського", - наголосив Більдт.

Сьогодні, 13 лютого, на саті ОП з'явився указ про застосування санкцій проти Порошенка, а також Ігоря Коломойського, Віктора Медведчука, Костянина Жеваго і Геннадія Боголюбов.