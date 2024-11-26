Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Санкції проти росії уповільнюють модернізацію авіації: Су-57 став дорожчим і менш доступним

26 листопада 2024, 19:09
Санкції проти росії уповільнюють модернізацію авіації: Су-57 став дорожчим і менш доступним
Wikipedia
росіянам доводиться купувати потрібні комплектуючи через складні схеми, що уповільнює та здорожчує виробництво.

З початком широкомасштабної війни росії проти України санкції, накладені на російську промисловість, значно вплинули на здатність кремля модернізувати свою армію. Одним з найбільш помітних наслідків став зріст витрат на виробництво російського стелс-літака Су-57, через складнощі у постачанні необхідних іноземних компонентів, зокрема мікросхем та друкованих плат.

Про це пише The Telegraph.

Об'єднана авіабудівна корпорація росії (ОАК) стикається з проблемами в отриманні деталей для Су-57 через санкції, які заблокували прямі поставки з Німеччини. Для вирішення цієї проблеми росіяни почали використовувати треті країни, через які імпортують необхідні компоненти, однак це значно збільшує витрати та уповільнює виробництво.

За даними аналітичної групи Frontelligence Insight, через санкції вартість Су-57 може зрости до 50 мільйонів доларів за одиницю. Водночас, навіть попри ці труднощі, ОАК продовжує виробництво, але темпи значно відстають від західних виробників. Так, якщо компанія Lockheed Martin випускає понад 150 стелс-літаків F-35 на рік, росія змогла поставити лише кілька Су-57 за останні два роки.

Ці труднощі є серйозним ударом для російських ВПС, які, за оцінками, наразі мають лише кілька десятків Су-57 у бойовому складі, і лише третина з них — серійні літаки. Втрата навіть кількох таких літаків, а також постійні удари українських дронів по авіаційних базах, значно знижують боєздатність російської авіації.

Санкції, накладені на ОАК та інші російські виробники зброї, не ідеальні, але вони працюють, уповільнюючи модернізацію російських ВПС і зменшуючи здатність кремля ефективно вести повітряну війну в Україні. Згідно з експертами, росія все ще сильно залежить від західних технологій, що ставить під сумнів її здатність до самостійного виробництва високотехнологічної зброї в умовах санкцій.

санкціі проти росіївійна в УкраїніСу-57

Останні матеріали

Нові факти про Тулсі Ґаббард. російська маріонетка на 100 відсотків – The Independent
Політика
Нові факти про Тулсі Ґаббард. російська маріонетка на 100 відсотків – The Independent
Переклад iPress – 26 листопада 2024, 17:04
Третя світова війна? Допоможемо тим, хто її стримує – Тімоті Снайдер
Політика
Третя світова війна? Допоможемо тим, хто її стримує – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 26 листопада 2024, 12:47
Після 1000 днів війни. Що чекає на Україну далі?
Політика
Після 1000 днів війни. Що чекає на Україну далі?
Переклад iPress – 26 листопада 2024, 07:38
Політика
"Досить брехати. Перемоги не видно". росіяни вже починають говорити, що програли війну – С. Фредерік Старр
Переклад iPress – 25 листопада 2024, 16:41
Про катастрофічну для росіян контратаку в Курській області. Та про провал українського фронту біля Великої Новосілки – Дональд Гілл
Політика
Про катастрофічну для росіян контратаку в Курській області. Та про провал українського фронту біля Великої Новосілки – Дональд Гілл
Переклад iPress – 25 листопада 2024, 12:25
Україні дозволили обмежено бити по росії західною зброєю. Тим часом спільники путіна лякають всіх ядерною війною – Філліпс О'Брайен
Політика
Україні дозволили обмежено бити по росії західною зброєю. Тим часом спільники путіна лякають всіх ядерною війною – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 24 листопада 2024, 22:29
Полювання на
Хліб та Видовища
Полювання на "Червоний Жовтень". Вплив військової фантастики на майбутні війни – Мік Раян
Переклад iPress – 22 листопада 2024, 15:25
Про
Політика
Про "провокацію" та "ескалацію". путін розчарований – Том Купер
Переклад iPress – 22 листопада 2024, 12:20
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється