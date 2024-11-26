Санкції проти росії уповільнюють модернізацію авіації: Су-57 став дорожчим і менш доступним

росіянам доводиться купувати потрібні комплектуючи через складні схеми, що уповільнює та здорожчує виробництво.

З початком широкомасштабної війни росії проти України санкції, накладені на російську промисловість, значно вплинули на здатність кремля модернізувати свою армію. Одним з найбільш помітних наслідків став зріст витрат на виробництво російського стелс-літака Су-57, через складнощі у постачанні необхідних іноземних компонентів, зокрема мікросхем та друкованих плат.

Про це пише The Telegraph.

Об'єднана авіабудівна корпорація росії (ОАК) стикається з проблемами в отриманні деталей для Су-57 через санкції, які заблокували прямі поставки з Німеччини. Для вирішення цієї проблеми росіяни почали використовувати треті країни, через які імпортують необхідні компоненти, однак це значно збільшує витрати та уповільнює виробництво.

За даними аналітичної групи Frontelligence Insight, через санкції вартість Су-57 може зрости до 50 мільйонів доларів за одиницю. Водночас, навіть попри ці труднощі, ОАК продовжує виробництво, але темпи значно відстають від західних виробників. Так, якщо компанія Lockheed Martin випускає понад 150 стелс-літаків F-35 на рік, росія змогла поставити лише кілька Су-57 за останні два роки.

Ці труднощі є серйозним ударом для російських ВПС, які, за оцінками, наразі мають лише кілька десятків Су-57 у бойовому складі, і лише третина з них — серійні літаки. Втрата навіть кількох таких літаків, а також постійні удари українських дронів по авіаційних базах, значно знижують боєздатність російської авіації.

Санкції, накладені на ОАК та інші російські виробники зброї, не ідеальні, але вони працюють, уповільнюючи модернізацію російських ВПС і зменшуючи здатність кремля ефективно вести повітряну війну в Україні. Згідно з експертами, росія все ще сильно залежить від західних технологій, що ставить під сумнів її здатність до самостійного виробництва високотехнологічної зброї в умовах санкцій.