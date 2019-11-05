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Санкції Росії не створили проблем із нафтопродуктами, - Гройсман

За його словами, уряд працює з усіма учасниками ринку, з виробниками та імпортерами для того, щоб мінімізувати будь-який негативний вплив
Можливе припинення або обмеження Росією з 1 червня постачань в Україну нафтопродуктів і вугілля не становить проблем для української енергетики та ринку світлих нафтопродуктів.
Санкції Росії не створили проблем із нафтопродуктами, - Гройсман Фото: slovoidilo.ua

"Щодо світлих нафтопродуктів..., щодо енергетичного вугілля ми взагалі не бачимо проблем", - сказав глава уряду в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Уряд працює з усіма учасниками ринку, з виробниками та імпортерами для того, щоб мінімізувати будь-який негативний вплив, наголосв прем'єр.

"Стосовно коксівного (вугілля) триває робота... Щодо дизельного пального, газу є питання, з якими ми сьогодні працюємо і мінімізуємо будь-який негативний вплив", - сказав Гройсман.

Диверсифікація та енергетична незалежність для країни має ключове значення, і такі стратегічні завдання поставлено в усіх секторах паливно-енергетичного комплексу країни, зокрема в атомній енергетиці та на ринку природного газу, наголосив він.

"Зрозуміло, що завжди хочеться швидше - і це важливе питання, яке наразі стоїть перед Національною компанією "Нафтогаз України", - додав український прем'єр.

Нагадаємо, згідно з постановою уряду РФ від 18 квітня, постачання вугілля, нафти й нафтопродуктів в Україну з 1 червня цього року здійснюватимуться лише на підставі дозволів, виданих російським Мінекономрозвитку.

 
 
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11 05 2019 17:33
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