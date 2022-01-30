Санкції США можуть зруйнувати всю економіку Росії – NYT

Зокрема, обіцяні заходи впливу включають санкції проти найбільших банків Росії та фінансових установ, що неминуче вплине на повсякденне життя росіян

Найсміливіші заходи, якими пригрозив президент США Джо Байден для стримування вторгнення в Україну, можуть зруйнувати всю російську економіку, але водночас можуть вплинути і на економіки інших країн.

Про це повідомляє The New York Times.

Жорсткі санкції, які американські чиновники загрожують запровадити проти Росії у разі вторгнення в Україну, можуть викликати сильну інфляцію, крах фондового ринку та інші форми фінансової паніки, які «зроблять боляче» майже всім росіянам – від мільярдерів та державних чиновників до звичайнісіньких жителів країни.

Зокрема, обіцяні заходи впливу включають санкції проти найбільших банків Росії та фінансових установ, що неминуче вплине на повсякденне життя росіян.

Колишній високопосадовець в Офісі політики економічних санкцій Держдепартаменту часів Обами Едвард Фішман стверджує, що такі жорсткі санкції вдарять по всій російській економіці, і це «безумовно, вплине на звичайних росіян», оскільки Вашингтон планує «вибити» опори, на яких тримається вся російська фінансова система.

Однак така стратегія також пов'язана з політичними та економічними ризиками. Жодна країна ще ніколи не намагалася запровадити широкі санкції проти таких великих фінансових інститутів та економіки розміром із російську. Аналітики кажуть, що «швидка і жорстка» відповідь, обіцяна Штатами, може потрясти великі економіки, особливо в Європі, і навіть поставити під загрозу стабільність світової фінансової системи.

Деякі аналітики також прогнозують, що у відповідь на жорсткі санкції Путін може зупинити постачання природного газу до Європи або здійснити кібератаки на американську та європейську інфраструктуру.

Нині США намагаються сформувати такий набір санкцій, який завдасть максимально жорсткого удару по Росії та водночас стримає економічні ударні хвилі по всьому світу, у тому числі у Сполучених Штатах.

Як повідомляв Укрінформ, США неодноразово заявляли, що віддають перевагу дипломатичному діалогу з Росією, що передусім передбачає деескалацію на кордоні України. Однак, якщо Кремль вибере інший шлях, Вашингтон готовий застосувати санкції та посилити Україну та союзників на східному фланзі НАТО.