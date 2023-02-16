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ПОЛІТИКА

Санкції ЄС мають на меті змусити банки розкрити заморожені російські активи – ЗМІ

16 лютого 2023, 09:56
Санкції ЄС мають на меті змусити банки розкрити заморожені російські активи – ЗМІ
Джерело: .dw.com
Санкції ЄС потребують підтримки всіх країн-членів.

В рамках останнього пакету санкцій, Європейський союз хоче змусити банки надавати інформацію про заморожені активи Центрального банку росії.

Про це повідомляє  Bloomberg.

Європейський Союз має намір змусити банки повідомляти інформацію про активи російського Центрального банку в рамках останнього пакету санкцій блоку, спрямованих проти москви за її війну в Україні.

Отримання контролю над масштабом активів центрального банку та інших підсанкційних державних активів, які були знерухомлені в ЄС, розглядається як перший крок до вивчення варіантів потенційного використання цих коштів для сприяння відбудові України.

"Нам потрібно знати, де вони розташовані та скільки вони коштують", - сказала президент ЄК Урсула фон дер Ляєн.

Європейська комісія також запропонувала посилити зобов'язання щодо звітності про заморожені активи, пов'язані з російськими компаніями та фізичними особами, що потрапили під санкції, і запропонувала накладати штрафи - до 50 000 євро для фізичних осіб і 10% від річного обороту для юридичних осіб - за ненадання необхідної інформації.

Запропоновані заходи ще будуть обговорюватися країнами-членами ЄС цього тижня і можуть змінитися до того, як пакет буде затверджений.

Нагадаємо, 15 лютого ЄК офіційно запропонувала до схвалення країн ЄС 10-й пакет санкцій проти росії

Центральний банк росіїсанкціївійна

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