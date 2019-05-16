Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

САП порушила справу проти депутата Лещенка через купівлю квартири в центрі Києва

Лещенко подає до суду на САП
Спеціалізована антикорупційна прокуратура порушила кримінальну справу проти народного депутата Сергія Лещенка через купівлю квартири в центрі Києва.
САП порушила справу проти депутата Лещенка через купівлю квартири в центрі Києва Сергій Лещенко. Фото: 24tv.ua

Справа порушена "за фактом можливого отримання хабаря". У САП "зважили" на появу у "деяких" ЗМІ інформації про те, що квартиру Лещенко придбав "за кошти, начебто отримані від неправомірної вигоди". Про це повідомила прес-служба САП.

"Відповідно опублікованої у ЗМІ інформації народний депутат систематично отримував мільйонні хабарі від підприємця за лобіювання бізнес-інтересів останнього, а саме здійснення впливу на посадовців органів влади та правоохоронних органів, а також формування необхідних суспільних думок у медіапросторі", - йдеться у повідомленні.

Кримінальне провадження САП зареєструвала "з метою перевірки викладених у публікації фактів". Також прокурори викликали Лещенка на допит.

Досудове розслідування у цій справі проводитимуть детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

У свою чергу, народний депутат Сергій Лещенко подає до суду на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру про захист честі та гідності.

"Я подаю позов на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру про захист честі та гідності", - написав Лещенко у Facebook.

Він назвав повідомлення йому про підозру "трагіфарсом".

"Два дні тому горе-прокурор Луценко обіцяв мені підозру за справу Манафорта. Сьогодні він оголошує про відкриття кримінальної справи... за отримання хабара у вигляді квартири. Мені вже самому цікаво, куди далі заведе його фантазія", - написав Лещенко.

Він закликав генерального прокурора Юрія Луценка негайно вносити подання до парламенту про зняття з нього депутатської недоторканості.

"Обирайте самі, по якій справі – по Манафорту, по квартирі, за незаконну критику генпрокурора або його кума і начальника Порошенка. Я тут, і я готовий голосувати", - сказав Луценко.

Нагадаємо, що Лещенко вимагає зняти з нього депутатську недоторканість, а також готовий розкрити джерело, з якого отримав частину "чорної бухгалтерії", але тільки на допиті у прямому ефірі.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 05 2019 15:43
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Зовнішня політика Зе-Президента: Крутіть рулетку

Зовнішня політика Зе-Президента: Крутіть рулетку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.