САП порушила справу проти депутата Лещенка через купівлю квартири в центрі Києва

Спеціалізована антикорупційна прокуратура порушила кримінальну справу проти народного депутата Сергія Лещенка через купівлю квартири в центрі Києва.

Справа порушена "за фактом можливого отримання хабаря". У САП "зважили" на появу у "деяких" ЗМІ інформації про те, що квартиру Лещенко придбав "за кошти, начебто отримані від неправомірної вигоди". Про це повідомила прес-служба САП.

"Відповідно опублікованої у ЗМІ інформації народний депутат систематично отримував мільйонні хабарі від підприємця за лобіювання бізнес-інтересів останнього, а саме здійснення впливу на посадовців органів влади та правоохоронних органів, а також формування необхідних суспільних думок у медіапросторі", - йдеться у повідомленні.

Кримінальне провадження САП зареєструвала "з метою перевірки викладених у публікації фактів". Також прокурори викликали Лещенка на допит.

Досудове розслідування у цій справі проводитимуть детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

У свою чергу, народний депутат Сергій Лещенко подає до суду на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру про захист честі та гідності.

"Я подаю позов на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру про захист честі та гідності", - написав Лещенко у Facebook.

Він назвав повідомлення йому про підозру "трагіфарсом".

"Два дні тому горе-прокурор Луценко обіцяв мені підозру за справу Манафорта. Сьогодні він оголошує про відкриття кримінальної справи... за отримання хабара у вигляді квартири. Мені вже самому цікаво, куди далі заведе його фантазія", - написав Лещенко.

Він закликав генерального прокурора Юрія Луценка негайно вносити подання до парламенту про зняття з нього депутатської недоторканості.

"Обирайте самі, по якій справі – по Манафорту, по квартирі, за незаконну критику генпрокурора або його кума і начальника Порошенка. Я тут, і я готовий голосувати", - сказав Луценко.

Нагадаємо, що Лещенко вимагає зняти з нього депутатську недоторканість, а також готовий розкрити джерело, з якого отримав частину "чорної бухгалтерії", але тільки на допиті у прямому ефірі.