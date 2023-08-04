Саудівська Аравія хоче заявити про себе як про мирного посередника у війні в Україні – Politico

Ер-Ріяд сподівається покращити свою зіпсовану міжнародну репутацію за допомогою мирної ініціативи.

Десятки радників з питань національної безпеки і високопосадовців прибувають до міста Джидда на Червоному морі на зустріч, яка розпочнеться у п'ятницю ввечері. Метою зустрічі буде об'єднання країн Глобального Півдня, таких як Індія, Бразилія і ПАР, а також країн ЄС, США і Канади, щоб підтримати зусилля України, спрямовані на досягнення мирного плану.

Про це пише Politico.

Зустріч у ці вихідні буде продовженням аналогічного заходу, який пройшов Копенгагені в червні. Це чергова спроба Саудівської Аравії відновити свій імідж після вбивства Хашоггі, яке сталося в посольстві королівства в Стамбулі.

Представники Ер-Ріяду грали "дуже активну роль" у зустрічі в Копенгагені, - розповіли Politico два чиновники, які безпосередньо знають про деталі дискусії. А Саудівська Аравія взяла на себе роль господаря. Це ще одна гра Ер-Ріяда, в якій він намагається показати себе дипломатичним натхненником.

"У знаковій угоді, укладеній за посередництва Китаю на початку цього року, Саудівська Аравія погодилася відновити дипломатичні відносини з Іраном. Минулого тижня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван відвідав Джидду на тлі повідомлень про те, що на Близькому Сході, зокрема в ізраїльсько-палестинському конфлікті, може відбутися далекосяжний прорив. Тепер Ер-Ріяд спробує розім'яти свої дипломатичні м'язи на війні в Україні", - пише видання.

Від початку повномасштабного вторгнення путіна Саудівська Аравія ходила по тонкій лінії, залишаючись у прямому контакті з москвою і, наприклад, намагаючись укласти угоду про репатріацію українських дітей, вивезених до росії.

І Саудівська Аравія, і рф - члени ОПЕК+, а спадкоємний принц королівства Мохаммед бін Салман розмовляв з владіміром путіним минулого місяця після того, як його країна вирішила скоротити видобуток нафти. Наразі невідомо, чи візьме участь Мохаммед бін Салман у зустрічі на цих вихідних, але очікується, що Саудівська Аравія поінформує росію про її результати.

"Перспектива того, що 37-річний фактичний правитель розмахуватиме дипломатичним комюніке в неділю після зустрічі понад 40 країн спокуслива для монарха, який прагне культивувати свій прогресивний імідж, перебравши на себе роль лідера замість його батька короля Салмана. Але така перспектива не гарантована", - йдеться в статті.

Зі свого боку, Україна рішуче підтримує нову ініціативу. Президент України Володимир Зеленський зробив несподівану зупинку в Джидді, прямуючи на саміт G7 у травні, виступив перед Лігою арабських держав і зустрівся з Мохаммедом бін Салманом. Цього тижня український президент заявив, що розглядає нову зустріч як крок на шляху до глобального мирного саміту, який, як він сподівається, відбудеться восени.

Україна наполягає на тому, що її мирний план з 10 пунктів - це єдиний варіант. Київ стверджує, що ця мирна формула може спрацювати не лише в Україні, а й в інших частинах світу. У свою чергу, росія намагається просувати свою інтепретацію миру в країнах Глобального Півдня. Лише цього тижня президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що, на його думку, ні росія, ні Україна не готові до миру.

"Це стало нагадуванням про те, що незахідні країни часто розглядають Київ як ко-агресора і готові надати росії презумпцію невинуватості", - пише Politico.

Але ключовим пунктом українського плану з 10 пунктів є вимога, щоб росія визнала територіальну цілісність України і вивела всі свої війська з країни. Для путіна це неприйнятно. Незважаючи на це, учасники підготовки зустрічі продовжують сподіватися на прогрес.