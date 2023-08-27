Саудівська Аравія зважує пропозиції ядерної енергетики від Китаю та Франції, намагаючись вплинути на США – FT

Королівство висунуло розвиток цивільного ядерного потенціалу як вимогу в потенційній угоді про нормалізацію відносин з Ізраїлем.

Саудівська Аравія розглядає пропозиції щодо будівництва атомної електростанції від таких країн, як Китай, Франція та росія, оскільки королівство прагне вплинути на США щодо договору про безпеку.

Про це повідомляє FT.

Саудівська Аравія, яка є найбільшим у світі експортером нафти, давно прагне мати власний цивільний ядерний потенціал і висунула допомогу США в реалізації цієї програми як ключову вимогу в потенційній угоді про нормалізацію відносин з Ізраїлем.

Прорив у відносинах між Ізраїлем і Саудівською Аравією став би великою дипломатичною перемогою адміністрації президента США Джо Байдена, яка назвала це своїм пріоритетом. Але Вашингтон відкинув вимогу Саудівської Аравії не запроваджувати жодних обмежень на її програму збагачення урану.

Оскільки США наполягають на запровадженні обмежень на використання цієї технології, Саудівська Аравія розглядає альтернативні пропозиції щодо розвитку ядерних потужностей від таких країн, як Китай, росія і Франція.

Ізраїльський уряд, який наполягає на дипломатичній угоді з королівством, залишається обережним у цьому питанні. Але представники служб безпеки і лідери опозиції в Ізраїлі виступили з різкими запереченнями, стверджуючи, що передача технології може призвести до ще більшого ядерного розповсюдження в регіоні.

Процес пошуку постачальника ядерних технологій триває вже кілька років. Учасники тендеру, включаючи французьку державну компанію EDF і південнокорейську Kepco, були спочатку включені до короткого списку разом із китайською пропозицією у 2018 році.

Відтоді тривають консультації, хоча немає жодних ознак того, коли вони можуть завершитися або коли буде обрано переможця.

В останні роки Саудівська Аравія зблизилася з Китаєм, своїм найбільшим торговельним партнером, і на початку цього тижня отримала запрошення приєднатися до БРІКС. Минулого року Саудівська Аравія приймала лідера Китаю Сі Цзіньпіна на саміті країн Перської затоки, а через кілька місяців Пекін став посередником у зближенні королівства з його головним суперником у регіоні - Іраном.

Але королівство залишається залежним від допомоги США у сфері безпеки і хоче, щоб Вашингтон погодив пакт про безпеку.

Будь-яка подібна угода, а також ядерна співпраця на саудівських умовах, може зіштовхнутися з опозицією з боку деяких американських законодавців.

Раніше цього тижня радник з національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що адміністрація звернеться до Міжнародного агентства з атомної енергії за висновком щодо ядерної співпраці з Саудівською Аравією, щоб керуватися цим при прийнятті будь-якого рішення про надання допомоги.

"Є ще кілька шляхів, якими можна рухатися", - сказав він про будь-яку угоду з Саудівською Аравією та Ізраїлем.