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Саудівська влада скасувала коронавірусну заборону підданим молитися в головній мечеті аль-Харам

Саудівська Аравія почала поступово послаблювати карантинні заходи наприкінці травня
Влада Саудівської Аравії знову дозволила підданим Королівства та іншим особам, які постійно проживають в країні, молитися в мечеті аль-Харам - головній і найбільшій у світі мечеті, повідомляє в неділю сайт ліванського видання "Дейлі стар".
Саудівська влада скасувала коронавірусну заборону підданим молитися в головній мечеті аль-Харам Фото: Getty Images

Заборона на молитви в комплексі, де розміщена головна святиня ісламу - Кааба, діяв сім місяців: він був введений через поширення коронавірусу в країні, пише "Інтерфакс-Україна".

Раніше в жовтні після семи місяців заборони влада також дозволила підданим і постійно іноземцям, що проживають у країні, здійснювати умру – мале паломництво до Мекки.

За даними порталу Worldometers, в Саудівській Аравії за час пандемії зареєстровано 341 854 випадки зараження коронавірусом. 5 165 інфікованих померли, 328 165 осіб вилікувалися.

Саудівська Аравія почала поступово послаблювати карантинні заходи наприкінці травня, скасувавши заборони на переміщення всередині країни, знову відкривши мечеті і дозволивши працівникам повернутися на свої робочі місця.

Нагадуємо, що раніше Папа Римський покинув Рим уперше з початку пандемії

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18 10 2020 16:29
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