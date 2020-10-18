Саудівська влада скасувала коронавірусну заборону підданим молитися в головній мечеті аль-Харам
Заборона на молитви в комплексі, де розміщена головна святиня ісламу - Кааба, діяв сім місяців: він був введений через поширення коронавірусу в країні, пише "Інтерфакс-Україна".
Раніше в жовтні після семи місяців заборони влада також дозволила підданим і постійно іноземцям, що проживають у країні, здійснювати умру – мале паломництво до Мекки.
За даними порталу Worldometers, в Саудівській Аравії за час пандемії зареєстровано 341 854 випадки зараження коронавірусом. 5 165 інфікованих померли, 328 165 осіб вилікувалися.
Саудівська Аравія почала поступово послаблювати карантинні заходи наприкінці травня, скасувавши заборони на переміщення всередині країни, знову відкривши мечеті і дозволивши працівникам повернутися на свої робочі місця.
Нагадуємо, що раніше Папа Римський покинув Рим уперше з початку пандемії
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