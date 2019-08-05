Савченко не робила заяв про намір очолити Міноборони або МЗС за президента Зеленського

"Це говорив конкретно ведучий, Надія Вікторівна не робила подібних заяв"

Народна депутатка Надія Савченко не робила заяв про те, що хотіла би очолити Міністерство оборони або закордонних справ за президента Володимира Зеленського.

"Це непорозуміння відбулося вчора (7 травня) і Надія Вікторівна жодним чином не заявляла про такі речі. Це говорив конкретно ведучий, Надія Вікторівна не робила подібних заяв", - в ефірі телеканалу "112 Україна" заявила заступниця голови "платформи Надії Савченко" Тетяна Проторченко.

Савченко передала в офіс Зеленського звернення з підписами "багатьох українців" щодо захисту полонених українських військових, політв’язнів, які перебувають в тюрмах у Росії, та політв’язнів, засуджених "діючим режимом" в Україні. Інших контактів між командами Савченко і Зеленського не було, додала Проторченко.

Водночас Проторченко наголосила, що "платформа Надії Савченко" готова підтримати нового президента і готова не бути в опозиції, допомагаючи виконувати "спільні задачі".

"У нас є спільні задачі. Щоби Україна була успішною демократичною державою, тому підставити плече наша організація завжди буде готова, а Надія Вікторівна як депутат в парламенті вже заявила, що вона не буде в жодному разі виступати в опозиції вже до нового президента", - резюмувала вона.

Під час ефіру 7 травня ведучий запитав у Савченко, чи хотіла би вона очолити Міністерство оборони або закордонних справ.

"Мені прикро чути таку постановку питання, як Савченко може бути корисна Зеленському як міністр оборони або міністр закордонних справ. Савченко може бути корисна Україні", - відповіла депутатка.

Нагадаємо, обвинувачена в тероризмі народний депутат Надія Савченко вийшла на волю після 13 місяців в СІЗО.