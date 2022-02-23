Сайти банків та органів влади зазнали масової DDoS-атаки

Приблизно з 16.00 розпочалася чергова масова DDoS-атака на нашу державу. Маємо відповідні дані з низки банків, також спостерігаються проблеми із доступом до вебсайтів Верховної Ради (вже працює), Кабінету Міністрів України та Міністерства закордонних справ. Це пов’язано із перемиканням трафіку на іншого провайдера для мінімізації шкоди від атаки

На сайти органів влади здійснена чергова масова DDoS-атака.

Як передає Укрінформ, про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Телеграмі.

"Приблизно з 16.00 розпочалася чергова масова DDoS-атака на нашу державу. Маємо відповідні дані з низки банків, також спостерігаються проблеми із доступом до вебсайтів Верховної Ради (вже працює), Кабінету Міністрів України та Міністерства закордонних справ. Це пов’язано із перемиканням трафіку на іншого провайдера для мінімізації шкоди від атаки", - написав він.

За словами Федорова, портал та мобільний застосунок "Дія" успішно долають поточну атаку та продовжують працювати стабільно.

Кореспонденту Укрінформу в Національному координаційному центрі кібербезпеки підтвердили факт кібератак на українські сайти та пообіцяли надати розгорнути коментар пізніше.

Міністерство освіти і науки закрило доступ до свого офіційного сайту для запобігання кібератаці.

"З метою упередження DDoS-атаки на офіційному сайті Міністерства освіти і науки з 16:30 23 лютого будуть проводитися планові технічні роботи. На період робіт сайт буде тимчасово недоступний", - ідеться у повідомленні у Телеграмі.

Як повідомляв Укрінформ, цьогоріч Україна вже двічі зазнала DDoS-атак - 14-15 січня та 15 лютого. Під час останньої крім сайтів Міноборони, Збройних сил, низки інших держорганів, нападу зазнали й ресурси Національного банку України, портал і застосунок "Дія", а також Ощадбанку і Приватбанку.