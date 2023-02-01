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ПОЛІТИКА

СБУ і ДБР прийшли з обшуками до Авакова, Коломойського та нардепа з "батальйону Монако" Столара

01 лютого 2023, 12:37
СБУ і ДБР прийшли з обшуками до Авакова, Коломойського та нардепа з
Фото: ssu.gov.ua
Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань провели обшуки в ексочільника МВС Арсена Авакова, олігарха Ігоря Коломойського у Дніпрі та у столичного забудовника й народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Вадима Столара.

Про це повідомляє УП.

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань провели обшуки в ексочільника МВС Арсена Авакова.

Справа стосується закупівлі французьких гелікоптерів Airbus. 

"Закінчили обшук щодо аварії вертольота. Дивилися контракти Airbus 6-річної давнини. Певна річ – нічого. Контракти ж затверджувалися урядом і парламентом. Коректно вели, хоч і безглуздо. Формально відпрацювали версію", – повідомив Аваков.

Також проводять обшук вдома в олігарха Ігоря Коломойського у Дніпрі.

Розслідування стосується махінацій навколо Укртатнафти та Укрнафти.

За інформацією джерела, йдеться про розтрату нафтопродуктів на 40 млрд гривень та ухилення від сплати митних платежів на величезні суми.

Служба безпеки України 1 лютого проводить обшуки у столичного забудовника й народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Вадима Столара.

В СБУ підтвердили слідчі дії. Подробиці обіцяють згодом.

Народні депутати від забороненої партії ОПЗЖ Вадим Столар та Ігор Абрамович, які від початку повномасштабного вторгнення росії проживали на Лазуровому узбережжі, нещодавно повернулись в Україну і відвідали засідання парламенту.

УП також повідомляла, що після відвідин Верховної Ради і гарантування збереження мандатів "до завершення каденції" депутати від забороненої ОПЗЖ Вадим Столар та Ігор Абрамович вирішили повернутись в Дубай та Монако відповідно. Абрамовичу вдалося виїхати з країни, а от Столару – ні.

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