СБУ має перевірити доцільність подальшого використання Медведчука для звільнення заручників, - Порошенко
"Де-факто пан Медведчук представляє Російську федерацію і пана Путіна. Мотивація, для чого це було, бо це був єдиний канал зв’язку з паном Путіним, який виявився неефективним", - сказав глава держави, інформує "Громадське".
За словами Порошенка, у Медведчука була одна функція, яка стосувалась саме звільнення заручників, які перебувають на окупованих територіях і в російських в’язницях.
"Останній раз це відбулось у грудні місяці 2017 року. Назвати це ефективним точно не можна", - додав президент.
Раніше голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя", кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук заявив, що має план концепції зі встановлення миру на Донбасі.
Як відомо, генпрокуратура відкрила кримінальне провадження про можливу державну зраду та сепаратизм Віктора Медведчука.
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