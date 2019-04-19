СБУ не повідомляє суду, де перебуває підозрюваний у причетності до вбивства Гандзюк Павловський

За словами адвоката, 17 квітня Павловський упав в ізоляторі й отримав струс мозку.

"Він не може перебувати ніде, крім ізолятора тимчасового утримання, або слідчого ізолятора, або лікарні під конвоєм", - сказав Болдін у коментарі журналістам, повідомляє кореспондентка LB.ua із залу суду.

Речник СБУ Олена Гітлянська сказала LB.ua, що їй невідомо, чому служба не доставляє Павловського, і порадила написати офіційний запит.

Раніше, ЗМІ повідомляли, що ймовірно, суд у Києві планує випустити з-під варти підозрюваного в організації нападу на Катерину Гандзюк, Ігоря Павловського.

Нагадаємо, 4 квітня прокуратура пом'якшила підозру Ігорю Павловському з організації вбивства на приховування злочину. За словами адвоката Болдіна, таке рішення було прийнято з огляду на протокол допиту іншого підозрюваного - Сергія Торбіна.