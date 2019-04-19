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СБУ не повідомляє суду, де перебуває підозрюваний у причетності до вбивства Гандзюк Павловський

Розгляд клопотання про звільнення з-під варти перенесли вже втретє
Шевченківський райсуд Києва втретє переніс розгляд клопотання адвоката про звільнення з-під варти Ігоря Павловського, підозрюваного в приховуванні вбивства Катерини Гандзюк.
СБУ не повідомляє суду, де перебуває підозрюваний у причетності до вбивства Гандзюк Павловський Фото: lb.ua

Суддя Олена Малашак повідомила, що Служба безпеки ігнорує запити суду, не повідомляє місце перебування Павловського і не доставляє його на засідання. До Павловського сьогодні намагався потрапити його адвокат Максим Болдін, але безуспішно: в ізоляторі СБУ адвокатові відмовили в побаченні з підзахисним, посилаючись на те, що зараз Павловському надають медичну допомогу.

За словами адвоката, 17 квітня Павловський упав в ізоляторі й отримав струс мозку.

"Він не може перебувати ніде, крім ізолятора тимчасового утримання, або слідчого ізолятора, або лікарні під конвоєм", - сказав Болдін у коментарі журналістам, повідомляє кореспондентка LB.ua із залу суду.

Речник СБУ Олена Гітлянська сказала LB.ua, що їй невідомо, чому служба не доставляє Павловського, і порадила написати офіційний запит.

Раніше, ЗМІ повідомляли, що ймовірно, суд у Києві планує випустити з-під варти підозрюваного в організації нападу на Катерину Гандзюк, Ігоря Павловського.

Нагадаємо, 4 квітня прокуратура пом'якшила підозру Ігорю Павловському з організації вбивства на приховування злочину. За словами адвоката Болдіна, таке рішення було прийнято з огляду на протокол допиту іншого підозрюваного - Сергія Торбіна.

31 липня 2018 року в центрі Херсона Катерину Гандзюк облили кислотою. 4 листопада вона померла в лікарні.

На початку грудня генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що слідство встановило всіх замовників і організаторів. Це Сергій Торбін, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський і Микита Грабчук (виконавці), Ігор Павловський (посередник), Олексій Левін (організатор).

28 січня батько Катерини Гандзюк - Віктор звернувся з відкритим листом до Петра Порошенка і Юлії Тимошенко з тим, щоб вони дали політичну оцінку діям голови Херсонської ОДА, члена БПП Андрія Гордєєва, а також глави Херсонської обласної ради, члена "Батьківщини" Владислава Мангера, які, за словами батька Катерини Гандзюк, тісно співпрацюють з підозрюваним в організації вбивства його дочки кримінальним авторитетом Москалою.

У відповідь глава Херсонської ОДА пообіцяв допомогу в розслідуванні. Чиновник зазначив, що його власне ім'я і посада, а також горе батьків "використовується в політичних маніпуляціях негідниками, які стоять в "тіні".

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19 04 2019 12:24
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