СБУ не повідомляє суду, де перебуває підозрюваний у причетності до вбивства Гандзюк Павловський
Суддя Олена Малашак повідомила, що Служба безпеки ігнорує запити суду, не повідомляє місце перебування Павловського і не доставляє його на засідання. До Павловського сьогодні намагався потрапити його адвокат Максим Болдін, але безуспішно: в ізоляторі СБУ адвокатові відмовили в побаченні з підзахисним, посилаючись на те, що зараз Павловському надають медичну допомогу.
За словами адвоката, 17 квітня Павловський упав в ізоляторі й отримав струс мозку.
"Він не може перебувати ніде, крім ізолятора тимчасового утримання, або слідчого ізолятора, або лікарні під конвоєм", - сказав Болдін у коментарі журналістам, повідомляє кореспондентка LB.ua із залу суду.
Речник СБУ Олена Гітлянська сказала LB.ua, що їй невідомо, чому служба не доставляє Павловського, і порадила написати офіційний запит.
Раніше, ЗМІ повідомляли, що ймовірно, суд у Києві планує випустити з-під варти підозрюваного в організації нападу на Катерину Гандзюк, Ігоря Павловського.
Нагадаємо, 4 квітня прокуратура пом'якшила підозру Ігорю Павловському з організації вбивства на приховування злочину. За словами адвоката Болдіна, таке рішення було прийнято з огляду на протокол допиту іншого підозрюваного - Сергія Торбіна.
31 липня 2018 року в центрі Херсона Катерину Гандзюк облили кислотою. 4 листопада вона померла в лікарні.
На початку грудня генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що слідство встановило всіх замовників і організаторів. Це Сергій Торбін, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський і Микита Грабчук (виконавці), Ігор Павловський (посередник), Олексій Левін (організатор).
28 січня батько Катерини Гандзюк - Віктор звернувся з відкритим листом до Петра Порошенка і Юлії Тимошенко з тим, щоб вони дали політичну оцінку діям голови Херсонської ОДА, члена БПП Андрія Гордєєва, а також глави Херсонської обласної ради, члена "Батьківщини" Владислава Мангера, які, за словами батька Катерини Гандзюк, тісно співпрацюють з підозрюваним в організації вбивства його дочки кримінальним авторитетом Москалою.
У відповідь глава Херсонської ОДА пообіцяв допомогу в розслідуванні. Чиновник зазначив, що його власне ім'я і посада, а також горе батьків "використовується в політичних маніпуляціях негідниками, які стоять в "тіні".
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