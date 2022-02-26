CУСПІЛЬСТВО НОВИНИCлужба безпеки України попереджає про можливі провокації з боку РФ в окупованому Донецьку - підрив промислових ємностей із хімічними речовинами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
СБУ попереджає про можливі провокації РФ у Донецьку - підриви ємностей із хімічними речовинами
"У цій диверсії щодо мирного населення планують обвинуватити українських військових. Ми заявляємо, що на відміну від російських окупантів Україна не вдається до таких методів"
26 травня 2003: протигази на підлозі класної кімнати в одній зі шкіл міста-примари Прип'ять, який знаходиться недалеко від Чорнобильської АЕС. Фото: AFP
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Є розвідувальна інформація із тимчасово окупованого Донецька. Там окупанти роздають місцевим бойовикам та російським військовим протигази. Існує можливість провокації - підриву промислових ємностей із хімічними речовинами", - йдеться у повідомленні СБУ у Telegram-каналі.
У повідомленні наголошується: "У цій диверсії щодо мирного населення планують обвинуватити українських військових. Ми заявляємо, що на відміну від російських окупантів Україна не вдається до таких методів".
"Закликаємо наших громадян на тимчасово окупованій території бути пильними!" - додали в СБУ.
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26 02 2022 14:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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