СБУ повідомила про підозру гендиректору "Уральських авіаліній". Він надавав цивільні літаки для перекидання російських військ до України

За сприяння Скуратова росія здійснила 11 військових рейсів до аеропорту "Платов", що у Ростовській області.

СБУ повідомила про підозру гендиректору "Уральських авіаліній" Сергію Скуратову, який надав цивільні літаки для перекидання російських військ до України для ведення бойових дій.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними розслідування, Скуратов допомагав Міноборони рф перекидати окупаційні угруповання у напрямку українського кордону. Для цього він надав 6 цивільних повітряних суден, якими потім транспортували мобілізованих, а також їхню зброю та боєприпаси.

Слідчі встанвоили, що від початку жовтня минулого року за сприяння Скуратова росія здійснила 11 військових рейсів до аеропорту "Платов", що у Ростовській області. А звідти окупаційні підрозділи перекидали ресурси до України для участі у бойових діях на східному та південному фронтах.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Скуратову про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни). Зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення. Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави", - йдеться у заяві.