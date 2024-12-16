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СБУ повідомила про підозру російському генералу, який наказав застосовувати хімічну зброю проти ЗСУ

16 грудня 2024, 15:07
СБУ повідомила про підозру російському генералу, який наказав застосовувати хімічну зброю проти ЗСУ
За наказом Ігоря Кіріллова з початку повномасштабної війни зафіксовано понад 4,8 тис. випадків використання ворогом хімбоєприпасів.
СБУ заочно повідомила про підозру російському генерал-лейтенанту Ігорю Кіріллову, який наказав застосовувати хімічну зброю проти Сил оборони України.
 
Про це повідомила служба відомства.
 
Служба безпеки задокументувала воєнні злочини з боку Кіріллова – начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил рф.
 
Посадовець відповідальний за масове застосування росіянами забороненої хімічної зброї проти Сил оборони на східному та південному фронтах України.
 
За наказом Кіріллова з початку повномасштабної війни зафіксовано понад 4,8 тис. випадків використання ворогом хімбоєприпасів. Зокрема, йдеться про бойові гранати “К-1”, які споряджені отруйними речовинами подразнюючої дії – CS та CN. Їхнє використання заборонено Конвенцією про заборону розробки, виробництва, застосування хімічної зброї та про її знищення від 13 січня 1993 року.
 
Протягом повномасштабного вторгнення рф до військових шпиталів та інших медустанов України направлено понад 2 тис. військових Сил оборони з різними ступенями хімічного отруєння. Здебільшого окупанти використовують боєприпаси з отруйними речовинами у вигляді скидів з FPV-дронів на пункти оборони українських захисників.
 
Від приведення в дію гранат з хімічним зарядом його отруйні сполуки уражають слизові оболонки людини, насамперед очі та дихальні шляхи. У такий спосіб окупанти намагаються змусити українських воїнів виходити з окопів під прямий вогонь окупантів.
 
За даними слідства, окупанти застосовують небезпечні хімічні речовини переважно на найгарячіших напрямках бойових дій, де намагаються приховати застосування хімзасобів під щільним артвогнем.
 
СБУ ідентифікувала на полі бою і передала у процесуальний спосіб (chain-of-custody) до міжнародної Організації із заборони хімічної зброї російські гранати з отруйними речовинами та відповідні зразки ґрунту.
 
Дві лабораторії цієї установи, які діють окремо одна від одної, підтвердили відповідні воєнні злочини росії.
 
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Кіріллову про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнний злочин, вчинений за попередньою змовою групою осіб).

 

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