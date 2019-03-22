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СБУ пов'язала візит Бойка та Медведчука до Росії з попередженим терактом у метро Харкова

"Спецслужби РФ у будь-який спосіб намагаються відволікти увагу громадськості від викритих корупційних схем фінансування виборів"
Служба безпеки України не виключає можливого зв’язку між візитом кандидата у президенти Юрія Бойка та кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука до прем’єра РФ Дмитра Медведєва з попередженим у Харкові терористичним актом у метрополітені.
СБУ пов Фото:antikor.com.ua

СБУ невдовзі надасть правову оцінку візиту громадян України до Росії, повідомляє прес-центр СБУ у Facebook.

"Наявні в СБУ матеріали свідчать, що спецслужби РФ у будь-який спосіб намагаються відволікти увагу громадськості від викритих корупційних схем фінансування виборів у інтересах одного з кандидатів у Президенти України, який влаштовував раніше та влаштовує зараз кремль", - зазначив Голова Служби безпеки України Василь Грицак.

Додамо, що кандидат у президенти України Юрій Бойко та кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук у Москві проводять зустріч з прем'єром Росії Дмитром Медведєвим.

Нагадаємо, що Служба безпеки України заявила про запобігання теракту на станції метро "Індустріальна" в Харкові.

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22 03 2019 19:41
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