СБУ пов'язала візит Бойка та Медведчука до Росії з попередженим терактом у метро Харкова

Служба безпеки України не виключає можливого зв’язку між візитом кандидата у президенти Юрія Бойка та кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука до прем’єра РФ Дмитра Медведєва з попередженим у Харкові терористичним актом у метрополітені.

СБУ невдовзі надасть правову оцінку візиту громадян України до Росії, повідомляє прес-центр СБУ у Facebook.

"Наявні в СБУ матеріали свідчать, що спецслужби РФ у будь-який спосіб намагаються відволікти увагу громадськості від викритих корупційних схем фінансування виборів у інтересах одного з кандидатів у Президенти України, який влаштовував раніше та влаштовує зараз кремль", - зазначив Голова Служби безпеки України Василь Грицак.

Додамо, що кандидат у президенти України Юрій Бойко та кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук у Москві проводять зустріч з прем'єром Росії Дмитром Медведєвим.

Нагадаємо, що Служба безпеки України заявила про запобігання теракту на станції метро "Індустріальна" в Харкові.