СБУ та ДБР проводять масштабні обшуки по всіх митницях України

Обшуки тривають у Центральному апараті Державної митної служби та Волинській, Житомирській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Одеській, Київській, Рівненській і Закарпатській регіональних митницях України

Про це йдеться на сайті СБУ.

Повідомляється, що вже встановлено близько 50 суб’єктів господарської діяльності, які допомагали митникам реалізовувати тіньові схеми.

"Наразі їхня діяльність заблокована. Співробітники правоохоронних органів працюють на окремих ділянках державного кордону України та у пунктах пропуску з метою припинення незаконної діяльності та ліквідації контрабандних схем", - йдеться у повідомлені.

На сайті ДБР наголошують, що впродовж останніх місяців проведена велика кропітка робота щодо виявлення тіньових схем на митниці. За попередніми оцінками, щомісячно оборудки на митниці вимивали з державного бюджету орієнтовно до десяти мільярдів гривень. Це – третина від того, що мала б збирати установа протягом місяця, тобто, кожна третя гривня з митних зборів йшла до кишень корупціонерів.