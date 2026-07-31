СБУ вразила порт Тамань, авіазавод у Євпаторії та НПЗ у Волгограді

У Волгограді вночі також атаковано склад Wildberries.

Служба безпеки спільно з Силами оборони України уразила інфраструктуру порту Тамань у Краснодарському краї та авіазавод у тимчасово окупованій Євпаторії.

Про це повідомила СБУ.

У Тамані після удару виникла масштабна пожежа. Порт є одним з ключових логістичних вузлів на півдні росії та забезпечує російські війська у Криму. В Євпаторії уражено два ангари для зберігання авіаційної техніки та виробничий цех Євпаторійського авіаційного заводу.

СБУ також підтвердила удар по Волгоградському НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка" з потужністю переробки близько 15 млн тонн нафти на рік. Вночі 31 липня у Волгограді лунали вибухи: дрони атакували також логістичний центр Wildberries, повідомлялося про масштабні пожежі на кількох об'єктах.