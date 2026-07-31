Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

СБУ вразила порт Тамань, авіазавод у Євпаторії та НПЗ у Волгограді

31 липня 2026, 11:44
СБУ вразила порт Тамань, авіазавод у Євпаторії та НПЗ у Волгограді
ІТАЛІЯ, Мілаццо: пожежа на середземноморському НПЗ. 27 вересня 2014. Фото: АFР
У Волгограді вночі також атаковано склад Wildberries.

Служба безпеки спільно з Силами оборони України уразила інфраструктуру порту Тамань у Краснодарському краї та авіазавод у тимчасово окупованій Євпаторії.

 Про це повідомила СБУ.

У Тамані після удару виникла масштабна пожежа. Порт є одним з ключових логістичних вузлів на півдні росії та забезпечує російські війська у Криму. В Євпаторії уражено два ангари для зберігання авіаційної техніки та виробничий цех Євпаторійського авіаційного заводу.

СБУ також підтвердила удар по Волгоградському НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка" з потужністю переробки близько 15 млн тонн нафти на рік. Вночі 31 липня у Волгограді лунали вибухи: дрони атакували також логістичний центр Wildberries, повідомлялося про масштабні пожежі на кількох об'єктах.

КримСБУНПЗудари по рфWildberries

Останні матеріали

Су-57: історія фантомного проєкту від А до Я. Частина 2 – Том Купер
Технології
Су-57: історія фантомного проєкту від А до Я. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 31 липня 2026, 11:22
Масова мобілізація в росії? Заперечення пропагандонів, яке нічого не заперечує – Джулія Девіс
Політика
Масова мобілізація в росії? Заперечення пропагандонів, яке нічого не заперечує – Джулія Девіс
30 липня 2026, 21:02
Су-57: історія фантомного проєкту від А до Я. Частина 1 – Том Купер
Технології
Су-57: історія фантомного проєкту від А до Я. Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 30 липня 2026, 16:37
Новий старт Мерца швидко провалився. Чи загрожує канцлеру відставка? – Politico
Політика
Новий старт Мерца швидко провалився. Чи загрожує канцлеру відставка? – Politico
Переклад iPress – 30 липня 2026, 12:14
Генерал, який може змінити українську армію. Чому Михайло Драпатий кидає виклик системі Сирського – Дональд Гілл
Політика
Генерал, який може змінити українську армію. Чому Михайло Драпатий кидає виклик системі Сирського – Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 липня 2026, 09:50
Америка поставила Ірану хибний діагноз. Чому Тегеран не капітулює під тиском – Марк Чемпіон
Політика
Америка поставила Ірану хибний діагноз. Чому Тегеран не капітулює під тиском – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 29 липня 2026, 12:15
Румунський MAGA рветься до влади. Як політична криза посилює Джордже Сіміона – Politico
Політика
Румунський MAGA рветься до влади. Як політична криза посилює Джордже Сіміона – Politico
Переклад iPress – 29 липня 2026, 10:49
Ракети ще летять, а пального вже бракує. Як українські удари підривають російський тил – Дональд Гілл
Cуспільство
Ракети ще летять, а пального вже бракує. Як українські удари підривають російський тил – Дональд Гілл
Переклад iPress – 29 липня 2026, 08:29
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється