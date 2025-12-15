СБУ втретє за грудень атакувала нафтові платформи рф у Каспійському морі

Суттєво пошкоджено обладання.

Ударні безпілотники Служби безпеки України втретє за грудень атакували в Каспійському морі нафтовидобувні платформи ім. Корчагіна компанії "Лукойл-Нижневолжскнефть", зазначає "Укрінформ" із посиланням на джерела у СБУ.

Унаслідок успішних ударів українських дронів вдалося пошкодити критично важливе обладнання на платформі на нафтогазоконденсатному родовищі. Після удару на цьому об’єкті було зупинено виробничі процеси.

Раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомляв, що удари Сил оборони по енергетичній інфраструктурі рф завдають країні-агресору значно більших фінансових втрат, ніж усі міжнародні санкції, запроваджені проти неї.