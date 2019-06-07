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СБУ видалила повідомлення про причетність одного з віце-прем'єрів до корупційної схеми на Вінничині

"Не подобається моїм опонентам зі старої команди БПП. Замовний характер цієї провокації доводить і те, що в соціальних мережах новини про дещо дивну ситуацію поширюються через паблік під грифом "Реклама", а на підігріві працює ціла армія ботів"
Служба безпеки України видалила опубліковане напередодні повідомлення про причетність одного з віцепрем'єрів до корупційної схеми у Вінницькій області.
СБУ видалила повідомлення про причетність одного з віце-прем Фото: ssu.gov.ua

Прізвище віцепрем'єра в повідомленні СБУ не зазначалося, але деякі ЗМІ припустили, що мовиться про Володимира Кістіона, повідомляє LB.ua.

6 липня віцепрем'єр України Володимир Кістіон назвав провокацією звинувачення на свою адресу в розкраданні державних коштів та звернувся до керівництва СБУ з проханням провести службове розслідування, 

"Учора в ЗМІ з'явилася інформація про звинувачення одного з віцепрем'єрів у розкраданні державних коштів. Журналісти окремих видань згадують моє прізвище, тому мушу реагувати. Це не що інше, мені здається, як політичне замовлення, до якого залучено ще призначені колишнім президентом Петром Порошенком кадри Служби безпеки України. Оскільки жодних проваджень щодо мене не проводилося!!!", - написав Кістіон на своїй сторінці у фейсбуці.

На думку Кістіона, який зареєстрований кандидатом у народні депутати по одномандатному виборчому округу №11 (Вінниця), метою провокації є намір прибрати його з передвиборного поля, "з огляду на високі шанси пройти в новий парламент".

"Не подобається моїм опонентам зі старої команди БПП. Замовний характер цієї провокації доводить і те, що в соціальних мережах новини про дещо дивну ситуацію поширюються через паблік під грифом "Реклама", а на підігріві працює ціла армія ботів", - зазначив віце-прем'єр.

Кістіон звернувся до керівництва СБУ з проханням провести службове розслідування і "зробити необхідні кадрові висновки".    

Нагадаємо, що раніше у Службі безпеки України заявили, що один з віце-прем’єр-міністрів організував розкрадання коштів чиновниками комунальних підприємств Вінницької області.

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06 07 2019 22:59
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