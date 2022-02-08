CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСБУ викрила ділків, які вивозили за кордон призовників. Наразі співробітникам спецслужби вдалося ліквідувати "схеми" у Києві, Миколаївській області та Львові.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
СБУ викрила декілька схем вивозу призовників за кордон, платили до 15 тисяч доларів
Вартість їхніх "послуг" коливалася від 4 до понад 15 тисяч доларів, залежно від регіону та від ступеня ризику для "замовника
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення відомства.
"Вартість їхніх "послуг" коливалася від 4 до понад 15 тисяч доларів, залежно від регіону та від ступеня ризику для "замовника", - йдеться в повідомленні.
Миколаївська область
Організатором "схеми" виявився місцевий мешканець, який оцінив свої послуги у 6 тисяч доларів. Також СБУ затримала "групу супроводу", яка повинна була забезпечити безперешкодний перетин кордону.
Київ
Викрито колишнього помічника народного депутата від забороненої в Україні партії "Опозиційний блок". Він був працівником одного із медзакладів, тому задіяв "адмінресурс" для виготовлення документів, що звільняють військовозобов’язаних від служби. Свої "послуги" він оцінив у 15,2 тисяч доларів.
Львів
Зловмисником виявився місцевий житель, який за 4 тисячі доларів виготовляв для своїх "клієнтів" підроблені документи, що нібито засвідчували їх непридатність до військової служби.
"Завдяки реагуванню СБУ він так і не встиг виготовити жодної фальшивки", - розповіли в прес-службі.
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