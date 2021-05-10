СБУ викрила масштабну схему шахрайства з банківськими картками зі щомісячним обігом понад 6 млн грн
Як повідомляє прес-служба СБУ у вівторок, житель Вінниці орендував у центрі міста офісне приміщення і влаштував у ньому роботу "сall-центру", для нелегальної діяльності зловмисник залучив 25 безробітних місцевих жителів, пише "Інтерфакс-Україна".
"Оператори" представлялися працівниками служби безпеки банківських установ або правоохоронних органів і виманювали у громадян їхні персональні дані, за допомогою яких кошти з банківських карток виводили на "резервний" рахунок. Після цього гроші виводили "в тінь" через мережу афілійованих фірм і переводили в готівку.
Під час обшуку в приміщенні "call-центру" правоохоронці виявили майже 100 одиниць комп'ютерної техніки й телекомунікаційного обладнання, чорнові записи з даними банківських платіжних карток і документацію з доказами протиправної діяльності.
У межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України триває слідство для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправних дій.
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