СБУ викрила мережу інтернет-агентів рф у п'яти регіонах

Зловмисники закликали до геноциду та ударів ракетами "Сатана".

СБУ нейтралізувала розгалужену міжрегіональну мережу проросійських інтернет-агентів. Було викрито шість здовмисників. Про це інформує пресслужба відомства.

Так, у Києві викрито 37-річного мешканця столиці, який у російській забороненій соцмережі "Вконтакте" закликав до масових убивств українців. Також він агітував щодо застосування міжконтинентальних балістичних ракет "Сатана" проти західних країн.

Крім цього, зловмисник намагався дискредитувати українських військових, у тому числі захисників Азовсталі.

За цими та іншими фактами фігуранту повідомлено про підозру за шістьма статтями ККУ: геноцид, публічні заклики до вчинення терористичного акту, дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, посягання на територіальну цілісність, пропаганда війни, заперечення збройної агресії рф проти України.

В Одеській області заблоковано діяльність мешканки регіону, яка адмініструвала декілька прокремлівських Telegram-каналів. На цих ресурсах вона розміщувала публікації із закликами до обстрілів українських міст та поширювала фейки про кількість загиблих оборонців України.

На Миколаївщині повідомлено про підозру дружині настоятеля одного із храмів УПЦ МП. У листуваннях з мешканцями громади жінка схвалювала воєнні злочини окупантів, а також репостила антиукраїнські матеріали російських пропагандистів.

У Харкові кіберфахівці СБУ задокументували злочинну діяльність жительки міста. В "Одноклассниках" зловмисниця закликала до співпраці з бойовиками та окупаційною адміністрацією у захоплених районах на сході України.

На Черкащині викрито двох мешканців регіону, що популяризували окупантів та "героїзували" їхні злочини.