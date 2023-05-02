Матеріали:
Теми:

СБУ викрила підприємців, які хотіли вивезти в Іран двигуни до військово-транспортних літаків

02 травня 2023, 18:00
СБУ викрила підприємців, які хотіли вивезти в Іран двигуни до військово-транспортних літаків
Фото: Укрінформ
Ці двигуни були викрадені під час ліквідації одного з держпідприємств.

Служба безпеки запобігла спробі незаконного вивезення за межі України двигунів до військово-транспортних літаків. Зловмисники планували переправити їх в Іран.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Так, у Дніпрі викрили двох підприємців, які намагалися нелегально переправити до Ірану два турбореактивні авіадвигуни "Д-36". Ділки планували продати їх за 400 тисяч доларів.

"Замовники" планували використати відповідне високотехнологічне обладнання на військово-транспортних літаках АН-74. Для маскування злочинної діяльності зловмисники хотіли вивезти авіадвигуни з України під виглядом комплектуючих для магістральних газогонів. Для цього вносили недостовірні відомості до товарно-транспортних декларацій, – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, організаторами схеми  є двоє власників дніпровської компанії, яка спеціалізується на вантажних перевезеннях до країн Близького Сходу і Африки.

Раніше ці двигуни були викрадені під час ліквідації одного з держпідприємств. Ділки планували зробити косметичний  ремонт цих агрегатів й виготовити на них підроблені документи для подальшого продажу.

"Зловмисники зберігали авіапродукцію в ангарі на території підприємства. Саме там її виявили правоохоронці при обшуках за місцем роботи фігурантів", – кажуть в СБУ.

Там зазначили, що наразі двигуни вилучено для проведення експертиз. Після цього буде вирішено питання щодо їх передачі на потреби оборонно-промислового комплексу України.

Водночас в межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу України (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю), триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

СБУпідприємцізатриманнялітакидвигунвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Контрнаступ міг би бути спрямований на ізоляцію Кримського півострова. Звільнення Криму змінює все – Бен Ходжес
Контрнаступ міг би бути спрямований на ізоляцію Кримського півострова. Звільнення Криму змінює все – Бен Ходжес
Переклад iPress – 02 травня 2023, 17:01
КОНТРНАСТУП. Цьогоріч Україна має шанс змінити геополітику на покоління, так само і США – The Atalntic
Політика
КОНТРНАСТУП. Цьогоріч Україна має шанс змінити геополітику на покоління, так само і США – The Atalntic
Переклад iPress – 02 травня 2023, 13:04
Контрнаступ. Він визначить майбутнє демократичного світу – The Atalntic
Контрнаступ. Він визначить майбутнє демократичного світу – The Atalntic
Переклад iPress – 02 травня 2023, 09:07
Весняний суботник для кремлівського Гітлера. Останній шанс на перезавантаження осатанілого путіна – The Daily Beast
Політика
Весняний суботник для кремлівського Гітлера. Останній шанс на перезавантаження осатанілого путіна – The Daily Beast
Переклад iPress – 01 травня 2023, 17:12
Західні аналітики здебільшого не розуміють різницю між російською та українською арміями. ЗСУ стратегічно вірно прорахували битву за Бахмут – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Західні аналітики здебільшого не розуміють різницю між російською та українською арміями. ЗСУ стратегічно вірно прорахували битву за Бахмут – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 травня 2023, 13:09
Яким буде успішний наступ для України. Визначаємо критерії успіху та невдач – Мік Раян
Технології
Яким буде успішний наступ для України. Визначаємо критерії успіху та невдач – Мік Раян
Переклад iPress – 01 травня 2023, 09:29
Економіка та боєздатність. Чому НАТО не постачає Україні винищувачі західної розробки? – Том Купер
Технології
Економіка та боєздатність. Чому НАТО не постачає Україні винищувачі західної розробки? – Том Купер
Переклад iPress – 30 квітня 2023, 17:35
Чи можливий успіх без F-16? Які сили і засоби Україна може застосувати в контрнаступі – Джан Касапоглу
Cуспільство
Чи можливий успіх без F-16? Які сили і засоби Україна може застосувати в контрнаступі – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 28 квітня 2023, 17:14
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється