СБУ викрила підприємців, які хотіли вивезти в Іран двигуни до військово-транспортних літаків

Ці двигуни були викрадені під час ліквідації одного з держпідприємств.

Служба безпеки запобігла спробі незаконного вивезення за межі України двигунів до військово-транспортних літаків. Зловмисники планували переправити їх в Іран.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Так, у Дніпрі викрили двох підприємців, які намагалися нелегально переправити до Ірану два турбореактивні авіадвигуни "Д-36". Ділки планували продати їх за 400 тисяч доларів.

"Замовники" планували використати відповідне високотехнологічне обладнання на військово-транспортних літаках АН-74. Для маскування злочинної діяльності зловмисники хотіли вивезти авіадвигуни з України під виглядом комплектуючих для магістральних газогонів. Для цього вносили недостовірні відомості до товарно-транспортних декларацій, – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, організаторами схеми є двоє власників дніпровської компанії, яка спеціалізується на вантажних перевезеннях до країн Близького Сходу і Африки.

Раніше ці двигуни були викрадені під час ліквідації одного з держпідприємств. Ділки планували зробити косметичний ремонт цих агрегатів й виготовити на них підроблені документи для подальшого продажу.

"Зловмисники зберігали авіапродукцію в ангарі на території підприємства. Саме там її виявили правоохоронці при обшуках за місцем роботи фігурантів", – кажуть в СБУ.

Там зазначили, що наразі двигуни вилучено для проведення експертиз. Після цього буде вирішено питання щодо їх передачі на потреби оборонно-промислового комплексу України.

Водночас в межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу України (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю), триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.