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СБУ викрила ще 12 інтернет-агітаторів рф. Один із них хотів поставити пам'ятник Кадирову

20 травня 2023, 16:11
СБУ викрила ще 12 інтернет-агітаторів рф. Один із них хотів поставити пам'ятник Кадирову
Фото: Укрінформ
Операції по затриманню прихильників "русского мира" охоплювали декілька регіонів України.

Служба безпеки України викрила ще 12 інтернет-агітаторів, які діють на боці росії. Зокрема, один із них лобіював встановлення пам'ятника на честь Кадирова на території України.

СБУ поділилася результатами своєї роботи на своєму каналі в Telegram.

 Операції охоплювали декілька регіонів України. Так, у Полтавській області двом особам загрожує до восьми років позбавлення волі. Один із них — співробітник компанії, що займається питаннями критичної інфраструктури, виступав за повномасштабне вторгнення в Україну. Друга людина виступала за встановлення в містах України пам'ятників, присвячених Кадирову.

У Дніпропетровській області було викрито колишнього місцевого бізнесмена, який раніше прославляв "вагнерівців" і захищав їхню участь у конфлікті в Східній Україні. Цей чоловік поширював пропагандистські повідомлення як в Інтернеті, так і в особистих бесідах.

На Донеччині було нейтралізовано осередок онлайн-агітаторів із проросійськими поглядами. До цієї групи входили чотири місцеві жителі, які висловлювали підтримку бойовикам терористичних організацій "ЛДНР", що беруть участь у східному конфлікті.

У Кіровоградській області житель Онуфріївського району був затриманий за те, що на платформі соціальних мереж "Одноклассники" засуджував деокупацію Херсона як "незаконну".

У Чернігівській області підозрюють ще двох агітаторів, які ділилися пропагандистськими повідомленнями в соціальних мережах, що згодом були поширені російськими інтернет-групами. Одна з них, як повідомляється, часто спілкується зі своїм сином, російським військовим офіцером.

У Рівненській області СБУ виявила двох громадян росії з українською посвідкою на проживання, які підривали репутацію українських захисників у заборонених соціальних мережах і схвалювали нібито скоєні російськими окупантами з Бурятії злочини проти цивільного населення.

Також, раніше повідомлялося про затримання СБУ в Чернівцях людини, яка передавала росії інформацію про критичну інфраструктуру, військово-промислові комплекси та місця дислокації підрозділів Збройних сил України.

Крім того, СБУ оголосила підозру мешканці Одеси, яка закликала підтримувати російську агресію.

СБУагітаціявійна в Україніросія окупанти

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