СБУ викрила ворожу ботоферму у Запоріжжі

Ботоферма займалася поширенням фейків, дискредитувала українських військових та закликала донатити для окупантів.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

Кілька тисяч прокремлівських ботів розганяли дезінформацію про обстановку на південному фронті, закликали надсилати гроші на потреби окупантів, а також популяризувати ворога. Також ботоферма займалася дискредитацією військового командування та підбурювала українців ухилятися від мобілізації

Фейкові профілі поширювали у мережі Telegram-канал пропагандиста Рогова, який представляє окупаційну адміністрацію Мелітополя.

Ботоферма нараховувала щонайменше 2 тисячі акаунтів, які поширювали фейки нібито від імені місцевих жителів. Її створив місцевий спеціаліст з інформаційних і телекомунікаційних технологій.

"У подальшому ворожий осередок мав стати ударною силою у проведенні масштабних інформаційних диверсій агресора у прифронтових районах області", - пояснюють у відомстві.



Під час обшуку у організатора ботоферми виявили комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності, 2,5 тисячі SIM-карт українських операторів мобільного зв’язку, SIM-шлюзи та інше спеціалізоване обладнання і програмне забезпечення.

За даним фактом розпочали розслідування за ч. 2 ст. 361 ККУ. Розслідування триває.