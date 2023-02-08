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СБУ викрила ворожу ботоферму у Запоріжжі

08 лютого 2023, 16:50
СБУ викрила ворожу ботоферму у Запоріжжі
Фото: Укрінформ
Ботоферма займалася поширенням фейків, дискредитувала українських військових та закликала донатити для окупантів.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

Кілька тисяч прокремлівських ботів розганяли дезінформацію про обстановку на південному фронті, закликали надсилати гроші на потреби окупантів, а також популяризувати ворога. Також ботоферма займалася дискредитацією військового командування та підбурювала українців ухилятися від мобілізації
Фейкові профілі поширювали у мережі Telegram-канал пропагандиста Рогова, який представляє окупаційну адміністрацію Мелітополя.

Ботоферма нараховувала щонайменше 2 тисячі акаунтів, які поширювали фейки нібито від імені місцевих жителів. Її створив місцевий спеціаліст з інформаційних і телекомунікаційних технологій.

"У подальшому ворожий осередок мав стати ударною силою у проведенні масштабних інформаційних диверсій агресора у прифронтових районах області", - пояснюють у відомстві.

Під час обшуку у організатора ботоферми виявили комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності, 2,5 тисячі SIM-карт українських операторів мобільного зв’язку,  SIM-шлюзи та інше спеціалізоване обладнання і програмне забезпечення.

За даним фактом розпочали розслідування за ч. 2 ст. 361 ККУ. Розслідування триває.

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