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СБУ вирішила видворити з країни росіянку, яка писала з Києва для "Украина.ру"

Дівчину звинуватили в роботі на російську пропаганду
СБУ вирішила видворити з країни 19-річну росіянку Маргариту Бондар, яка писала статті для російського сайту "Украина.ру", який входить у медіагрупу "Россия Сегодня".
СБУ вирішила видворити з країни росіянку, яка писала з Києва для "Украина.ру" Фото: Український кризовий медіацентр

21 березня Бондар написала у фейсбуці, що у її квартиру ломляться невідомі чоловіки, які представилися працівниками Державної міграційної служби. Потім цей пост був видалений, а 26 березня Бондар написала нове повідомлення, де повідомила, що СБУ погрожує їй депортацією за роботу на "Украину.ру". Про це повідомляє LB.ua.

"Вона публікувала недостовірні і провокаційні матеріали про порушення прав національних меншин представниками вітчизняних націоналістичних організацій і нібито бездіяльність української правоохоронної системи", - йдеться на сайті СБУ.

Фахівці Міністерства культури прийшли до висновку, що зміст публікацій Бондар "сприяє інспірації міжнаціональної та міжетнічної ворожнечі, дестабілізації суспільно-політичної ситуації".

У зв'язку з цим прийнято рішення депортувати Бондар за межі України з трирічною забороною на в'їзд.

Дівчина раніше заявила, що боїться депортації і порвала російський паспорт. При цьому вона має ще й молдовське громадянство.

Нагадаємо, що правозахисниця, журналістка з російським громадянством Маргарита Бондар заявила, що її 21 березня затримували та допитували працівники Служби безпеки України. У службі це заперечили та вказали, що це був інший правоохоронний орган.

 

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27 03 2019 19:25
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