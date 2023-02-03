СБУ затримала у Дніпрі агентів ФСБ

Вони збирали розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони у прифронтових районах сходу України.

Зловмисники намагались виявити розташування законспірованих баз Сил спецоперацій ЗСУ та локації інженерних укріплень і навчальних центрів українських військ.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

З цією метою російські агенти постійно намагались розширювати власну мережу інформаторів, у тому числі серед українських бійців та правоохоронців. До того ж, агенти ФСБ мали забезпечити їм підтримку під час вчинення диверсій і терактів на території регіону. Слідство зазначає, що агентурну групу очолював колишній працівник місцевого підрозділу розформованої міліції, якого російська спецслужба завербувала задовго до початку повномасштабної війни. У поле зору ФСБ той потрапив через свої прокремлівські погляди.

Зловмисник фактично перебував у статусі ворожого резидента та отримав завдання сформувати власну агентурну мережу. Для цього до своєї групи він залучив ще двох місцевих жителів – колишніх українських військовослужбовців.

Після 24 лютого противник активізував діяльність своєї резидентури для збору розвідувальної інформації. Передачу даних здійснювали через заздалегідь відпрацьовані канали закритого електронного зв’язку.

У разі захоплення регіону росіяни обіцяли своїм поплічникам керівні посади у місцевих окупаційних адміністраціях.

Під час обшуків за місцями їхнього проживання правоохоронці виявили: вогнепальну зброю з глушниками, бойові гранати, набої різного калібру та засоби зв’язку для конспіративної комунікації з представниками ФСБ.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада), вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.