СБУ заявила про викриття російських ботоферм у Києві та Запоріжжі: хотіли вплинути на місцеві вибори

Фахівці спецслужби встановили, що ботоферми створювалися для "впливу на електоральні настрої українців" перед місцевими виборами

Служба безпеки України заявила про затримання в Запоріжжі та Києві організаторів російських ботоферм, які намагалися вплинути на електоральні настрої українців. Загальна вартість їхньої техніки сягає понад один мільйон гривень.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає "Громадське".

Фахівці спецслужби встановили, що ботоферми створювалися для "впливу на електоральні настрої українців" перед місцевими виборами. Як стверджує СБУ, куратори цих ботоферм поширювали фейки, спрямовані на розпалення міжетнічної ворожнечі та пропаганду сепаратизму.

Затримані "організатори" створювали та продавали фейкові віртуальні акаунти для поширення неправдивих новин в Україні. Для цього вони використовували SIM-картки різних операторів та спеціальне телекомунікаційне обладнання.

Загалом вартість вилученого обладнання складає більше мільйона гривень. Досудове слідство у справі триває.

Фото: Служба безпеки України

Що таке ботоферма?

Ботоферми — це компанії, які масово створюють несправжніх користувачів соцмереж і від їхнього імені пишуть тисячі коментарів. Боти можуть дуже активно впливати, наприклад, на хід політичної кампанії, змінювати думку користувачів соцмереж на певну проблему або тему. Також вони можуть задавати свій порядок денний.

hromadske разом із "Слідство.Інфо" зробили велике розслідування щодо того, як працюють сучасні українські ботоферми. Тоді виявилося, що сумнівними послугами ботів користуються ледь не всі політики, навіть ті, кого вважають "новими обличчями". Під час передвиборчої кампанії працівники ферми масово писали коментарі на користь, наприклад, Анатолія Гриценка та Святослава Вакарчука.

Як з’ясувати, що перед вами бот?

Редакторка Facebook-сторінки "По той бік новин" Альона Романюк радить визначати ботів у соцмережах за такими ознаками: відсутня особиста інформація, немає фото, у друзях — такі ж боти і репости у нетиповий для середнього користувача час (третя ночі, п’ята ранку).

Нагадаємо, що 56% вважають, що після виборів ситуація у їхньому населеному пункті не зміниться.