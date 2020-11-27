СБУ знайшла боєприпаси та зброю у Нацакадемії аграрних наук, що неподалік урядового кварталу
Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на пресслужбу СБУ.
Зброя, яку знайшли у підвалі Нацакадемії аграрних наук у Києві / Фото: СБУ
Обшуки проводили у справі про заволодіння майном академії. СБУ підозрює посадовців закладу в отриманні хабарів та легалізації майна, отриманого незаконним шляхом. Загалом обшуки проводили у тьох областях.
Зброя, яку знайшли у підвалі Нацакадемії аграрних наук у Києві / Фото: СБУ
Під час слідчих дій у центральному офісі академії у Києві по вулиці Омеляновича-Павленка 9, що неподалік Офісу президента, Верховної Ради та Кабміну, правоохоронці натрапили на схованку зброї.
Правоохоронці вже вилучили 4 ручні протитанкові гранатомети, 2 автомати, майже 40 гранат РГД-5 та Ф-1, декілька пістолетів, 2 артилерійські снаряди та велику кількість набоїв до автоматичної зброї.
броя, яку знайшли у підвалі Нацакадемії аграрних наук у Києві / Фото: СБУ
Читайте також: СБУ розкрила злочинну групу, що підробляла і продавала паспорти країн Євросоюзу
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО В Україні протестують проти посилення карантину
- ФОТО В Індонезії знайшли рідкісне поховання віком майже 8 тисяч років
- ФОТО На Луганщині черговий підпал: детонують снаряди, вогонь підступає до електропідстанцій