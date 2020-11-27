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СБУ знайшла боєприпаси та зброю у Нацакадемії аграрних наук, що неподалік урядового кварталу

СБУ підозрює посадовців закладу в отриманні хабарів та легалізації майна
Служба безпеки України під час обшуків у Національній академії аграрних наук знайшла у підвалі схованку зі зброєю та вибухівкою.
СБУ знайшла боєприпаси та зброю у Нацакадемії аграрних наук, що неподалік урядового кварталу 112 Україна

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на пресслужбу СБУ.

Зброя, яку знайшли у підвалі Нацакадемії аграрних наук у Києві / Фото: СБУ

Обшуки проводили у справі про заволодіння майном академії. СБУ підозрює посадовців закладу в отриманні хабарів та легалізації майна, отриманого незаконним шляхом. Загалом обшуки проводили у тьох областях.

Зброя, яку знайшли у підвалі Нацакадемії аграрних наук у Києві / Фото: СБУ

Під час слідчих дій у центральному офісі академії у Києві по вулиці Омеляновича-Павленка 9, що неподалік Офісу президента, Верховної Ради та Кабміну, правоохоронці натрапили на схованку зброї.

Правоохоронці вже вилучили 4 ручні протитанкові гранатомети, 2 автомати, майже 40 гранат РГД-5 та Ф-1, декілька пістолетів, 2 артилерійські снаряди та велику кількість набоїв до автоматичної зброї.

 

броя, яку знайшли у підвалі Нацакадемії аграрних наук у Києві / Фото: СБУ

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Зброя, яку знайшли у підвалі Нацакадемії аграрних наук у Києві / Фото: СБУ'
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27 11 2020 09:28
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