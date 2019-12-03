СБУшника зі скандалу з Гладковським судять не за оборудки в оборонпромі

В ході цього розслідування, за його словами, до НАБУ від Укроборонпрому всього надійшло чотири запити

У Національному анитикорупційному бюро кажуть, що у розслідуванні Bihus.info були допущені маніпуляції або помилки щодо причетності бюро до покривання оборудок в "Укроборонпромі".

Він заявив, що НАБУ ніколи "не видавало, не видає і не буде видавати" довідок про те, чи є підприємство фіктивним.

"Це не входить у компетенцію Антикорупційного бюро", – заявив директор бюро Артем Ситник у відео, оприлюдненому відомством.

Ситник розповів, що НАБУ перевіряло причетність ряду фірм до постачання на Харківський бронетанковий завод прицілів, які раніше були у власності Міністерства оборони. Перевіряли, в тому числі, і фірму Гладковського "Оптимумспецдеталь".

В ході цього розслідування, за його словами, до НАБУ від Укроборонпрому всього надійшло чотири запити.

"Відповідно було надано 4 відповіді. І в трьох відповідях із чотирьох це підприємство ("Оптимумспецдеталь" – ред.) фігурувало, як таке що відпрацьовується на причетність до певних дій в рамках цього провадження. Водночас, в другому листі, на якому так акцентували увагу журналісти, цього підприємства немає", – сказав він.

За словами Ситника, другий лист стосувався іншої інформації – тієї, яка вже встановлена у кримінальному провадженні.

Слідство дійшло висновку, що фірма Гладковського не постачала Харківському бронетанковому заводу саме ті приціли, які перевіряли правоохоронці.

"Через це у відповіді на цей запит були зазначені лише ті підприємства, які поставляли нібито приціли, що мають номера такі ж, які рахувалися за Міноборони. Тому тут є певна маніпуляція, що нібито хтось виключив підприємство із списку фіктивних підприємств. Ми такого списку не ведемо", – додав директор НАБУ.

Ситник заявив, що НАБУ готове забезпечити повний доступ до тих матеріалів, які будуть потрібні ДБР для розслідування, і провести внутрішнє службове розслідування.

"Матеріалів, де була б переписка нібито пана Гладковського, нібито пана Жукова, цієї переписки в НАБУ не було. Наразі, для того щоб провести службове розслідування, щоб провести досудове розслідування у цих справах (махінації із закупівлями в "Укроборонпромі" – ред.) потрібно отримати носії, де є ця переписка і ті матеріали, які є в Генеральній прокуратурі. Ми не знаємо, що конкретно там знаходиться. Але нами ініційоване питання витребування цих проваджень", – сказав він.

Також Ситник сказав, що Євген Шевченко ніколи не працював в НАБУ, а лише співпрацював із ним в рамках закону.

Також, Національне антикорупційне бюро розпочало службову перевірку щодо своїх працівників, які фігурують у новій частині розслідування Bihus.info щодо розкрадань в оборонці.

Раніше повідомляли, що Рада громадського контролю при Національному антикорупційному бюро (НАБУ) вимагає від директора Бюро відсторонення від виконання обов'язків першого заступника директора НАБУ Гізо Углаву, а також ще трьох працівників установи. Про це йдеться у заяві Ради.

Нагадаємо, журналісти програми "Наші гроші" з Денисом Бігусом опублікували розслідування, в якому йдеться про те, що оточення Порошенка курує розкрадання оборонної сфери. За інформацією журналістів, син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор був безпосереднім учасником мільйонних схем з розкрадання в оборонному комплексі.

Президент Петро Порошенко підтримав відсторонення Олега Гладковського від виконання обов'язків першого заступника секретаря Ради нацбезпеки й оборони на час розслідування.